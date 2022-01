FEN 38: Karta walk

Wielkimi krokami zbliża się FEN 38 w Ostrowie Wielkopolskim. Najważniejszym wydarzeniem gali będzie debiut w organizacji Michała Andryszaka (22-10, 14 KO, 7 SUB). Ponadto na gali wystąpią m.in. Ekaterina Shakalova (6-1, 1 KO, 3 SUB) i Kamil Kraska (7-1, 3 KO, 3 SUB). Oto karta walk FEN 38.