Nadszedł czas na pierwszą galę Fight Exclusive Night w 2022 roku. Główną atrakcją FEN 38 w Ostrowie Wielkopolskim będzie debiut w organizacji Michała Andryszaka (22-10, 14 KO, 7 SUB). "Longerowi" w ostatniej chwili zmienił się rywal. Geronimo dos Santosa zastąpił Evgeniy Golub (13-10, 10 KO, 3 SUB) i to on wystąpi w walce wieczoru sobotniego wydarzenia. Relacja i wyniki na żywo gali FEN 38 na Polsatsport.pl.