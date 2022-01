Hit weekendu dla Anwilu! Włocławianie pokonali WKS Śląsk

W spotkanie lepiej weszli goście, którzy po zagraniu Martinsa Meiersa prowadzili 9:4. Po późniejszej trójce Aleksandra Dziewy WKS Śląsk uciekali na osiem punktów. Kyndall Dykes i Luke Petrasek wzięli się za odrabianie strat. Późniejsze rzuty wolne tego drugiego zawodnika doprowadziły do remisu! Wrocławianie odpowiedzieli jednak serią 7:0, a po 10 minutach było 19:24. W drugiej kwarcie Kerem Kanter prezentował dobrą skuteczność, ale rzuty Dykesa i Bojanowskiego sprawiały, że gospodarze zbliżyli się na dwa punkty. Później do kolejnego remisu doprowadził Mathews, a Dykes dawał przewagę! Odpowiadali na to Trevis Trice i Ivan Ramljak, ale Mathews był nie do zatrzymania. Jak się okazało - tylko na chwilę. Kolejne trafienie Meiersa spod kosza dawało remis. Ostatecznie m. in. dzięki zagraniu Dziewy pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 48:50.

Anwil na początku trzeciej kwarty wrócił na prowadzenie dzięki akcjom Petraska i Dimca. Wrocławianie długo byli bardzo blisko, ale po późniejszych trafieniach Dykesa gospodarze uciekli nawet na 14 punktów! Starał się na to odpowiadać przede wszystkim Łukasz Kolenda, ale to było zdecydowanie za mało za zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza. Po 30 minutach było 79:66. Kolejną część meczu WKS Śląsk rozpoczął od serii 8:0 i po trójce Trice’a przegrywał już tylko pięcioma punktami! Ekipa trenera Andreja Urlepa teraz była znowu blisko i starała się doprowadzić do wyrównania. Po trójce Łukasza Kolendy traciła zaledwie trzy punkty. Zespół z Włocławka nie chciał jednak pozwolić na nic więcej. W ważnych momentach trafiali Bojanowski oraz Bell, a Anwil zwyciężył ostatecznie w hicie weekendu 97:89.

Kyndall Dykes był najlepszym graczem gospodarzy - zdobył 30 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty. W ekipie gości wyróżniał się Travis Trice z 19 punktami i 8 asystami.

Anwil Włocławek - Śląsk Wrocław 97:89 (19:24, 29:26, 31:16, 18:23).

Punkty:

Anwil Włocławek: Kyndall Dykes 30, Jonah Mathews 20, Luke Petrasek 19, Ziga Dimec 10, Maciej Bojanowski 9, James Bell 7, Łukasz Frąckiewicz 2, Kamil Łączyński 0, Sebastian Kowalczyk 0, Alex Olesinski 0.

Śląsk Wrocław: Travis Trice 19, Łukasz Kolenda 14, Ivan Ramljak 13, Aleksander Dziewa 12, Kerem Kanter 11, Martins Meiers 8, Kodi Justice 8, Cyril Langevine 3, Jakub Karolak 1.

plk.pl