UFC 270: Ngannou - Gane. Transmisja TV i stream online

Czas na pierwsze walki mistrzowskie w UFC w 2022 roku. Francis Ngannou (16-3, 12 KO, 4 SUB) stanie do obrony pasa w wadze ciężkiej. Jego przeciwnikiem będzie tymczasowy czempion Ciryl Gane (10-0, 4 KO, 3 SUB). Z kolei o mistrzostwo kategorii muszej po raz trzeci powalczą Brandon Moreno (19-5-2, 3 KO, 11 SUB) i Deiveson Figueiredo (20-2, 9 KO, 8 SUB). Transmisja gali UFC 270: Ngannou - Gane w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Starcie o tytuł mistrza królewskiej kategorii wagowej wzbudza wielkie emocje. Ngannou będzie bronił pasa po raz pierwszy. Po tytuł sięgnął w marcu 2021 roku nokautując Stipe Miocica. Słynący z potężnego ciosu "Predator" ma obecnie na swoim koncie serię pięciu wygranych przed czasem. Dodajmy, że Kameruńczyk nigdy nie wygrał walki decyzją. Wszystkie jego zwycięstwa to wygrane przed końcowym gongiem. Ngannou stanie przed bardzo trudnym wyzwaniem. Tytuł spróbuje mu odebrać Ciryl Gane.

Kariera Francuza rozwija się błyskawicznie. "Bon Gamin" debiutował w MMA w sierpniu 2018 roku. W 3,5 roku dotarł na szczyt królewskiej kategorii wagowej. W dziesiątej zawodowej walce pokonał Derricka Lewisa przez TKO i sięgnął po tytuł tymczasowego mistrza UFC. Podczas UFC 270 Gane będzie chciał zunifikować swój tytuł. 31-latek znany jest ze swojego nietypowego stylu walki jak na zawodnika wagi ciężkiej. Paryżanin jest bardzo mobilny i bazuje na pracy na nogach.

Co ciekawe, obaj zawodnicy trenowali niegdyś w jednym klubie i sparowali ze sobą. Ich starcie zapowiada się pasjonująco.

Równie ciekawie będzie w co-main evencie. Po raz trzeci rękawice skrzyżują Brandon Moreno i Deiveson Figueiredo. Do pierwszej walki Brazylijczyk przystępował jako mistrz. Wówczas sędziowie większościowo orzekli remis i "Daico" zachował tytuł. W rewanżu Moreno wygrał przez duszenie zza pleców i zdobył mistrzowski pas w kategorii muszej. Teraz dojdzie do trzeciego pojedynku. W przypadku wygranej Figueiredo możemy spodziewać się, że doczekamy czwartej walki. Jeśli zwycięży Moreno, trylogia najprawdopodobniej zostanie zamknięta.

Łącznie w karcie głównej UFC 270 znalazło się pięć starć.

Transmisja karty głównej gali UFC 270: Ngannou - Gane w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 04:00.

Karta główna (Polsat Sport, Polsat Box Go) 04:00:

120,2 kg: Francis Ngannou (16-3, 12 KO, 4 SUB) - Ciryl Gane (10-0, 4 KO, 3 SUB)

61,2 kg: Brandon Moreno (19-5-2, 3 KO, 11 SUB) - Deiveson Figueiredo (20-2, 9 KO, 8 SUB)

77,1 kg: Michel Pereira (26-11, 10 KO, 7 SUB) - Andre Fialho (14-3, 11 KO, 1 SUB)

61,2 kg: Said Nurmagomedov (14-2, 4 KO, 3 SUB) - Cody Stamann (19-4, 6 KO, 2 SUB)

77,1 kg: Michael Morales (12-0, 9 KO, 1 SUB) - Trevin Giles (14-3, 6 KO, 5 SUB)

Karta wstępna 02:00:



61,2 kg: Raoni Barcelos (16-2, 8 KO, 2 SUB) - Victory Henry (21-5, 6 KO, 8 SUB)

77,1 kg: Jack Della Maddalena (10-2, 8 KO, 1 SUB) - Pete Rodriguez (4-0, 4 KO)

61, 2 kg: Tony Gravely (21-7, 9 KO, 3 SUB) - Saimon Oliveira (18-3, 5 KO, 11 SUB)

70,3 kg: Matt Frevola (8-3, 1 KO, 3 SUB) - Genaro Valdez (10-0, 7 KO, 3 SUB)

Karta przedwstępna 00:00:

56,7 kg: Kay Hansen (7-4, 2 KO, 4 SUB) - Jasmine Jasudavicius (6-1, 2 KO, 1 SUB)

52,2 kg: Vanessa Demopoulos (6-4, 1 KO, 3 SUB) - Silvana Gomez Juarez (10-3, 6 KO, 2 SUB)

mtu, Polsat Sport