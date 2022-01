El. MŚ: A jednak! Wiemy, gdzie Polacy zagrają mecz o mundial

W pierwszym "okienku" kwalifikacji, listopadowym, reprezentacja pod wodzą nowego szkoleniowca Igora Milicica (zastąpił w październiku Amerykanina Mike'a Taylora) przegrała dwa mecze w gr D. Najpierw uległa na wyjeździe Izraelowi 61:69, a następnie zespołowi Niemiec właśnie w Lublinie 69:72.

W obydwu spotkaniach zabrakło kilku podstawowych, kontuzjowanych graczy m.in. kapitana Mateusza Ponitki, Michała Sokołowskiego czy Michała Michalaka. Najprawdopodobniej Ponitki nie będzie także w lutym, bo terminarz meczów jego klubu - Zenita Sankt Petersburg w Eurolidze koliduje z kalendarzem FIBA.

Estończycy w listopadzie triumfowali w pierwszym meczu, na wyjeździe, z Niemcami 69:66, a następnie na własnym parkiecie przegrali z Izraelczykami 69:76.

Pierwsza runda eliminacji zakończy się w lipcu, a do drugiej awansują trzy czołowe drużyny. Ostatnie miejsce w grupie oznacza nie tylko pożegnanie się z marzeniami o występie w mundialu 2023, ale też dłuższą drogę do kwalifikacji ME 2025.

W 2019 r. w mistrzostwach świata w Chinach Polska zajęła wysokie ósme miejsce, grając w mundialu drugi raz w historii (pierwszy występ w 1967 w Urugwaju i piąte miejsce).

KN, PAP