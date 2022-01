ME w piłce ręcznej 2022: Niesamowita końcówka meczu Polaków! Remis z Rosjanami

Już na początku spotkania swoimi umiejętnościami popisał się Przemysław Krajewski. Polacy wyprowadzili kontrę po tym, jak przerwali akcję rywali pod własną bramką. Krajewski efektownym podaniem za plecami oddał piłkę Szymonowi Sićko. Zawodnik Łomża Vive Kielce ze spokojem zdobył bramkę.

Biało-Czerwoni mieli problemy z przebiciem się przez defensywę przeciwników. W ofensywie natomiast dobrze radzili sobie Rosjanie, którzy po kwadransie prowadzili dwiema bramkami. Podopieczni Patryka Rombla nie zamierzali się poddawać. Do przerwy udało im się wyjść na prowadzenie. Szczypiorniści schodzili do szatni przy wyniku 13:12.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna wysoka porażka polskich szczypiornistów

Kluczowym zawodnikiem w ekipie Polaków był Mateusz Zembrzycki, który po kilkunastu minutach meczu zastąpił między słupkami Mateusza Korneckiego. Przez pierwsze pół godziny zatrzymał aż dziesięć rzutów przeciwników. Jego skuteczne interwencje pozwoliły reszcie zespołu wyprowadzić kilka kontrataków.

Po błędzie w rozegraniu Biało-Czerwonych Rosjanie zdołali doprowadzić do wyrównania. Na niecałe 20 minut przed końcem spotkania przeciwnicy polskich szczypiornistów ponownie wyszli na prowadzenie. 18. trafienie dla Rosjan zdobył Dmitry Zhitnikov.

Podczas jednego z kontrataków Arkadiusz Moryto popełnił błąd. Bramka rywali była pusta. Reprezentant Polski postanowił oddać rzut, chociaż obok siebie miał kilku kolegów z zespołu. Piłka trafiła w wystawione ręce jednego z przeciwników, po czym opuściła boisko. Mimo to Polakom po wznowieniu gry udało się zdobyć bramkę.

Do końca meczu nie było pewne, kto przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wydawało się, że decydującą bramkę w ostatnim momencie starcia zdobył Michał Daszek. Mimo to na sekundę przed ostatnim gwizdkiem prawie z połowy boiska trafił Sergei Mark Kosorotov. Przez to mecz zakończył się remisem.

Polska - Rosja: 29:29

AA, Polsat Sport