Michał Mieszko Gogol (rocznik 1985) to były asystent selekcjonera reprezentacji Polski Vitala Heynena (2018–21), był w sztabie m.in. podczas mistrzostw świata 2018, zakończonych triumfem biało-czerwonych. Pracował również jako pierwszy trener kilku klubów PlusLigi: Espadon/Stocznia Szczecin (2016–18), Indykpol AZS Olsztyn (2016–18) i PGE Skra Bełchatów (2019–21).

Prezes LVF Janis Buks zaznaczył, że Łotwa przeżywa obecnie renesans siatkówki. Zwiastunem lepszych czasów był występ w finałach mistrzostw Europy, w których ta reprezentacja zajęła 16. miejsce. Zajęła czwarte miejsce w grupie i awansowała do 1/8 finału, gdzie przegrała 0:3 z późniejszymi triumfatorami – Włochami. Kolejnym krokiem naprzód jest pozyskanie polskiego szkoleniowca.

– Cieszę się, że LVF mi zaufało. To bardzo duże wyzwanie. Razem tworzymy przyszłość. Nie wiem, co powiedział prezes LVF w swoim wystąpieniu, ale zrozumiałem słowa "renesans siatkówki". Wierzę, że ciężką pracą możemy to zrobić od wiosny – powiedział Gogol na konferencji.

– To pierwszy zespół, w którym nie ma starszych ode mnie zawodników – zażartował.

Nowy trener Łotyszy przyznał też, że ma pewien sentyment związany z Rygą. To właśnie tu, w 2005 roku jego ojciec, Zdzisław Gogol, był trenerem reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy kadetów. Polska zdobyła wówczas swój pierwszy tytuł w tej kategorii wiekowej. Biało-czerwoni pokonali w finale 3:2 Francję, a w składzie tamtej drużyny grali m.in. Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Jakub Jarosz i Zbigniew Bartman.

Kontrakt z Gogolem został podpisany na dwa lata według formuły 1+1. Jeśli drużynie uda się zakwalifikować do finałów mistrzostw Europy 2023, umowa zostanie automatycznie przedłużona do końca turnieju.





– Rola trenera reprezentacji narodowej to nie tylko wyniki. Za to odpowiadam również na Łotwie. Moje drzwi są zawsze otwarte dla każdego trenera. Zawsze jestem gotowy, by łotewscy trenerzy byli obecni i przyglądali się naszej pracy. Zapraszam również do udziału w treningach. Wierzę, że do końca sierpnia będzie to zespół, z którego będziemy dumni – dodał Gogol.



Reprezentacja Łotwy w 2022 roku zagra w Złotej Lidze Europejskiej (maj - czerwiec) oraz w eliminacjach do mistrzostw Europy (sierpień).

RM, Polsat Sport, volejbols.lv