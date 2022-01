Premier League: Chelsea lepsza od Tottenhamu. Liverpool goni lidera

Piłkarze Chelsea w niedzielnych derbach Londynu pokonali u siebie Tottenham Hotspur 2:0. W innym meczu 23. kolejki Premier League wicelider Liverpool wygrał na wyjeździe z Crystal Palace 3:1 i zmniejszył stratę do prowadzącego Manchesteru City.

Chelsea tym samym przełamała serię czterech meczów bez zwycięstwa w angielskiej ekstraklasie. Wynik w 47. minucie otworzył Marokańczyk Hakim Ziyech, który popisał się pięknym strzałem zza pola karnego. Piłka wpadła w samo "okienko" bramki strzeżonej przez Hugo Llorisa.

Osiem minut później głową trafił Brazylijczyk Thiago Silva po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Masona Mounta.

Tottenham był niepokonany w dziewięciu poprzednich ligowych meczach.

Chelsea w tabeli jest trzecia i od lidera dzieli ją dziesięć punktów. "The Blues" mają już jednak rozegrane awansem o jedno spotkanie więcej. Lepiej wygląda sytuacja Liverpoolu. "The Reds" tracą dziewięć punktów i mają mecz zaległy. Tottenham jest siódmy, "Koguty" czekają jednak trzy zaległe spotkania do rozegrania.

Z Crystal Palace Liverpool prowadził do przerwy 2:0 po golach Holendra Virgila van Dijka w ósmej minucie oraz Alexa Oxlade'a-Chamberlaina w 32. Drugą połowę lepiej zaczęli jednak gospodarze.

"Orły" najpierw zmarnowały kilka dogodnych okazji, ale Odsonne Edouard w 55. minucie zdobył w końcu kontaktową bramkę. Szans na dogodny wynik pozbawił ich jednak w 89. minucie Brazylijczyk Fabinho, który skutecznie wykonał rzut karny.

Manchester City już w sobotę zremisował na wyjeździe z Southamptonem Jana Bednarka 1:1.

AA, PAP