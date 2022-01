Gospodarze objęli prowadzenie już w siódmej minucie, gdy do siatki trafił Kyle Walker-Peters. "The Citizens" dość długo grali poniżej oczekiwań, ale w drugiej połowie ruszyli do odrabiania straty.

Wyrównującą bramkę zdobył w 65. minucie Hiszpan Aymeric Laporte, a asystę zaliczył Kevin De Bruyne. Słynny Belg też mógł później strzelić gola, lecz trafił w słupek.

ZOBACZ TAKŻE: Matty Cash trafiony butelką w głowę w trakcie meczu

Bednarek w pierwszej połowie zobaczył żółtą kartkę, a w 71. minucie został zmieniony.

Manchester City prowadzi w tabeli z dorobkiem 57 punktów. Wyprzedza o dwanaście Liverpool, ale "The Reds" rozegrali dwa mecze mniej - w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Crystal Palace.

Southampton zajmuje 12. miejsce z 25 punktami.

W ważnym spotkaniu dla losów walki o awans do Ligi Mistrzów West Ham United, bez Łukasza Fabiańskiego w składzie, uległ na wyjeździe Manchesterowi United 0:1. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Marcus Rashford.

Dzięki zwycięstwu ekipa z Old Trafford awansowała kosztem WHU na czwarte miejsce (38 pkt), a londyńczycy spadli na piąte - 37.

Leeds United, z Mateuszem Klichem grającym do 80. minuty, uległ u siebie Newcastle United 0:1.

Aston Villa pokonała na wyjeździe słabo spisujący się w ostatnich miesiącach Everton 1:0. W zwycięskiej ekipie cały mecz zagrał Matty Cash, który został ukarany żółtą kartką.

W trakcie meczu doszło do skandalicznej sytuacji - po zdobytym golu (Argentyńczyk Emiliano Buendia tuż przed przerwą) w kierunku piłkarzy gości poleciały z trybun plastikowe butelki. Trafiony został m.in. Cash, ale nic poważnego mu się nie stało.

MC, PAP