Przyszłość Dusana Vlahovicia pisze się w bardzo jasnych barwach, ale niekoniecznie fioletowych. Mowa o zespole Fiorentiny, którego Serb jest piłkarzem, ale z którego lada moment najprawdopodobniej odejdzie do mocniejszego klubu. Czy jego następcami zostaną Polacy?

Vlahović to niewątpliwie największa gwiazda Fiorentiny, dla której w tym sezonie strzelił już 17 goli w Serie A, co czyni go współliderem w klasyfikacji strzelców razem z Ciro Immobile. Nie może zatem dziwić, że 21-latkiem interesują się wielkie kluby, a sam zainteresowany nie ma zamiaru przedłużać umowy, która kończy się w czerwcu 2023 roku.

To oznacza, że działacze "Violi" chcąc zarobić potężne pieniądze na Serbie, muszą sprzedać go najszybciej, aby jego cena nie szła w dół wraz z kończącym się kontraktem. Chętnych do jego pozyskania nie brakuje. Mówi się o największych klubach z Anglii tudzież Hiszpanii.

Włoscy dziennikarze, uwielbiający spekulować, zaczęli zastanawiać się, kto mógłby zostać jego następcą we Florencji. Niedawno do drużyny został ściągnięty Krzysztof Piątek, który zdążył nawet zapisać się na liście strzelców w meczu Pucharu Italii z SSC Napoli.

Według żurnalistów "Tuttosport", do kadry Fiorentiny mógłby dołączyć... jeszcze jeden Polak. Mowa o Arkadiuszu Miliku, który może nie jest rozchwytywany tak mocno, jak Vlahović, ale również na brak ofert nie może narzekać. Do tej pory wychowanka Rozwoju Katowice najmocniej łączono z Juventusem. Na horyzoncie pojawiła się również Sevilla oraz RCD Mallorca. Teraz zainteresowanie reprezentantem Polski wyraziła Fiorentina.

Fiorentina byłaby z pewnością ciekawą opcją dla obecnego piłkarza Olympique Marsylia. Milik znakomicie zna realia ligi włoskiej, a dodatkowo mógłby stworzyć duet napastników z Krzysztofem Piątkiem, co uczyniłoby klub z Florencji jednym z najbardziej lubianych przez polskich kibiców.

KN, Polsat Sport