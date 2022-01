Przypomnijmy - Bogusz w ostatnim ligowym meczu swojej drużyny przeciwko Maladze zszedł z murawy już po 23 minutach. Jak się okazało, potwierdził się najgorszy scenariusz, jeśli chodzi o kontuzję, której się nabawił. Młody Polak zerwał więzadło i czeka go wielomiesięczna przerwa od gry, podczas której będzie przechodził rehabilitację po kontuzji.



20-latek jest wypożyczony do Ibizy z Leeds United. W tym sezonie na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy rozegrał 20 meczów, w których strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst.



Bogusz to młodzieżowy reprezentant Polski. W kadrze do lat 21 zanotował 18 występów, zdobywając cztery bramki i notując siedem bramkowych podań.

BS, Polsat Sport