Broniący tytułu zespół Tampa Bay Buccaneers, po porażce z Los Angeles Rams 27:30, odpadł w drugiej rundzie play off z rywalizacji o mistrzostwo ligi futbolu amerykańskiego NFL. Szansę na ósmy triumf w rozgrywkach stracił tym samym słynny Tom Brady.

Niedzielny pojedynek w Tampie miał nietypowy przebieg. Gospodarze w trzeciej kwarcie przegrywali 3:27, by w końcówce spotkania doprowadzić do remisu. Decydujące słowo należało jednak do Rams, dla których na trzy sekundy przed końcem skuteczny kop na bramkę wykonał Matt Gay.

- Zawsze ciężko jest przegrać w taki sposób jak ten na koniec sezonu. Walczyliśmy mocno, ale koniec końców porażka to porażka - zaznaczył po spotkaniu sfrustrowany Brady.

44-letni gwiazdor NFL nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. W mediach nasiliły się zaś pogłoski o jego możliwym przejściu na sportową emeryturę.

- Nie myślałem o tym jeszcze. Zamierzam funkcjonować teraz dzień po dniu i zobaczę, w jakim miejscu jestem - stwierdził na konferencji prasowej.

Jak dodał, podczas niedzielnej konfrontacji ani przez chwilę nie myślał o tym, że mógł to być jego ostatni mecz w 22-letniej, pełnej sukcesów karierze.

- Nie, skupiałem się tylko o zwycięstwie w tym spotkaniu. Taka jest moja mentalność - wyjść i dać zespołowi maksymalne szanse na wygraną. Nie myślę wówczas o niczym więcej - podkreślił utytułowany rozgrywający.

Trener "Korsarzy" Bruce Arians jeszcze przed niedzielnym spotkaniem przyznał, że byłby w szoku, gdyby Brady nie przystąpił do kolejnego sezonu.

Nazywany najlepszym zawodnikiem NFL wszech czasów gwiazdor dołączył do Buccaneers w 2020 roku, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez jeden sezon. W pierwszym roku występów w tym zespole sięgnął z nim po tytuł, pokonując na własnym stadionie Kansas City Chiefs 31:9. Klub wywalczył mistrzostwo po raz drugi w historii, a Brady po raz siódmy w karierze. Słynny gracz, który całą wcześniejszą karierę spędził w New England Patriots, po raz piąty zaś został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) Super Bowl. Siedmioma pierścieniami mistrzowskimi nie może się pochwalić nie tylko żaden inny zawodnik, ale nawet żaden klub.

Rams w finale konferencji zmierzą się w niedzielę z San Francsico 49ers. Super Bowl odbędzie się zaś 13 lutego.

AA, PAP