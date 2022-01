Pekin 2022: PKOl zatwierdził 57-osobowy skład

Reprezentację stanowi 30 kobiet i 27 mężczyzn. Do Chin uda się także 71 osób współpracujących (w tym sztaby szkoleniowe i medyczne, członkowie misji, oficerowie covidowi).

"Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego powołał do olimpijskiej reprezentacji naszych najlepszych obecnie zawodników dyscyplin zimowych. Jak zawsze są w ich gronie zarówno sportowcy bardzo doświadczeni, mający już za sobą po trzy, a nawet cztery olimpijskie występy, jak i debiutanci, którzy w Chinach przejdą dopiero olimpijski chrzest i staną się olimpijczykami, a ten tytuł będzie z nimi już na zawsze. Za wszystkich trzymamy mocno kciuki" - powiedział prezes PKOl Andrzej Kraśnicki w nadesłanym komunikacie.

Biało-czerwoni w Chinach wystartują w biathlonie, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, short tracku, biegach narciarskich, skokach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie alpejskim, snowboardzie i saneczkarstwie.

Najwięcej - 10 sportowców - będzie reprezentować Polskę w łyżwiarstwie szybkim. Po raz pierwszy od 1994 roku zabraknie natomiast bobsleistów.

"To będą kolejne igrzyska w rygorze sanitarnym ze względu na pandemię, jednak po doświadczeniach z Tokio podchodzimy do tego spokojniej. Mamy już doświadczenie w poruszaniu się w przygotowanych przez organizatorów procedurach. Ze względu na przygotowane przez organizatorów igrzysk specjalne procedury przelotów do Chin, Polska Reprezentacja Olimpijska, dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi, uda się do Pekinu czarterami, na które zgodę musiała wyrazić strona chińska. Dodam tylko, że Chińczycy wielokrotnie odmawiali wielu liniom, więc jest to bardzo istotne, że Polacy polecą na igrzyska rodzimymi liniami prosto z Warszawy" – powiedział sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński.

Cztery lata temu w Pjongczangu Polskę reprezentowało 62 sportowców, którzy wywalczyli dwa medale. Po trzecie olimpijskie złoto w karierze sięgnął skoczek narciarski Kamil Stoch, a następnie z kolegami w konkursie drużynowym stanął na najniższym stopniu podium. 34-letni Stoch jest także w kadrze na Pekin. Będą to jego piąte w karierze igrzyska.

Skład reprezentacji Polski na IO w Pekinie:

BIATHLON Monika Hojnisz-Staręga (AZS-AWF Katowice) Kamila Żuk (AZS-AWF Katowice) Anna Mąka (BKS WP Kościelisko) Kinga Zbylut (WP Kościelisko) Grzegorz Guzik (BLKS Żywiec) ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE Natalia Kaliszek (MKS Axel - Toruń) Maksym Spodyriew (MKS Axel - Toruń) Jekaterina Kurakowa (MKS Axel - Toruń) ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE tor długi Andżelika Wójcik (AZS AWF Katowice) Kaja Ziomek (MKS Cuprum Lubin) Natalia Czerwonka (KS Arena Tomaszów Maz.) Karolina Bosiek (KS Pilica Tomaszów Maz.) Magdalena Czyszczoń (AZS AWF Katowice) Piotr Michalski (AZS AWF Katowice) Marek Kania (Fundacja ŁiSW Legia Warszawa) Damian Żurek (KS Pilica Tomaszów Maz.) Zbigniew Bródka (UKS Błyskawica Domaniewice) Artur Janicki (UKS Błyskawica Domaniewice) short track Natalia Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok) Kamila Stormowska (GKS Stoczniowiec Gdańsk) Nikola Mazur (GKS Stoczniowiec Gdańsk) Partycja Maliszewska (ŁKS Juvenia Białystok) Michał Niewiński (ŁKS Juvenia Białystok) Łukasz Kuczyński (ŁKS Juvenia Białystok) BIEGI NARCIARSKIE Izabela Marcisz (Stow. Sportowe Prządki SKI Korczyna) Monika Skinder (MULKS Grupa Oskar Tomaszów Lubelski) Weronika Kaleta (LKS Markam Wiśniowa-Osieczny) Magdalena Kobielusz (AZS AWF Katowice) Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) Maciej Staręga (UKS Rawa) Dominik Bury (MKS Istebna) Kamil Bury (MKS Istebna) Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) KOMBINACJA NORWESKA Andrzej Szczechowicz (TS Wisła Zakopane) Szczepan Kupczak (AZS AWF Katowice) SKOKI NARCIARSKIE Kinga Rajda (AZS AWF Katowice) Nicole Konderla (AZS AWF Katowice) Kamil Stoch (KS Eve-Nement Zakopane) Piotr Żyła (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) Dawid Kubacki (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) Paweł Wąsek (Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe) Stefan Hula (KS Eve-Nement Zakopane) KONKURENCJE ALPEJSKIE Maryna Gąsienica-Daniel (TS Wisła Zakopane) Magdalena Łuczak (UKS Mitan Ski Zakopane) Zuzanna Czapska (WKN Warszawa) Hanna Zięba (KS Tatra Ski Academy Zakopane) Michał Jasiczek (SNA Ski Team Zakopane) Paweł Pyjas (KS Siepraw Ski) SNOWBOARD Weronika Biela-Nowaczyk (AZS Zakopane) Aleksandra Król (KS F2 Dawidek Team) Aleksandra Michalik (AZS Zakopane) Oskar Kwiatkowski (AZS Zakopane) Michał Nowaczyk (AZS Zakopane) SPORTY SANECZKOWE Klaudia Domaradzka (MKS Karkonosze Sporty Zimowe) Mateusz Sochowicz (AZS AWF Katowice) Jakub Kowalewski (KS Śnieżka Karpacz) Wojciech Chmielewski (MKS Karkonosze Sporty Zimowe)

