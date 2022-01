SEC 2022: Poznaliśmy gospodarzy oraz terminarz

SEC to czterorundowy cykl turniejów, w którym zawodnicy mierzą się o tytuł najlepszego żużlowca Starego Kontynentu oraz o "przepustkę" do cyklu FIM Speedway Grand Prix. Dzięki zajęciu miejsc w TOP 5 SEC 2021, pewnymi udziału w tegorocznych zmaganiach są Mikkel Michelsen, Leon Madsen, Patryk Dudek, Piotr Pawlicki oraz Daniel Bewley. O pozostałe miejsca zawodnicy będą walczyć podczas rund kwalifikacyjnych, które odbędą się 30 kwietnia (Stralsund oraz Równe), 7 maja (Debreczyn) oraz 21 maja (Nagyhalasz). Finałowa runda kwalifikacyjna – SEC Challenge – zostanie rozegrana 18 czerwca w Krško.

Walka o tytuł rozpocznie się w Rybniku. To już czwarty razy, gdy cykl SEC zawita na stadion tamtejszego ROW-u. - Przed nami kolejny turniej SEC organizowany wspólnie z One Sport. Zawody z cyklu mistrzostw Europy, które dotąd odbyły się na naszym torze, zawsze obfitowały w emocje, nie brakowało też efektownej walki na torze. Nie inaczej będzie zapewne teraz. Szczęśliwi ci, którzy nabyli karnet na ligowe mecze ROW-u Rybnik na sezon 2022, bo oni dostają wejście na finał SEC w gratisie. Pozostałych jednak zapraszamy równie serdecznie. W końcu możliwość obejrzenia europejskiej czołówki to nie lada gratka - powiedział prezes KS ROW Rybnik Krzysztof Mrozek.

Następnie zawodnicy udadzą się do Güstrow, gdzie zmagania na krótkim, technicznym torze przyciągają na trybuny tysiące kibiców. - Z naszej strony nie musieliśmy się długo zastanawiać, czy będziemy ponownie gościć SEC. W końcu obok GP jest to impreza o najwyższej klasyfikacji w Niemczech, a współpraca z One Sport od początku układała się świetnie. SEC będzie wielką atrakcją na naszym stadionie, obok klasyków na Wielkanoc i Zielone Świątki. Poza tym nasz klub ma w planach skupić się bardziej na pracy z młodzieżą i będziemy uczestniczyć tylko w Speedway Team Cup i Lidze Północnej, aby promować naszych juniorów - zauważył Torsten Juern, prezes MC Güstrow.

Trzecia runda Indywidualnych Mistrzostw Europy odbędzie się w Łodzi. Otwarty w 2018 roku stadion po raz pierwszy będzie areną zmagań cyklu SEC. Moto Arena może pomieścić ponad 10 000 osób, a rekordzistą tamtejszego toru jest Duńczyk, Peter Kildemand.

Finałowa runda Speedway Euro Championship 2022 zostanie rozegrana w Pardubicach. Finał SEC będzie częścią tradycyjnego żużlowego weekendu, który zostanie zakończony rozegraniem turnieju o Zlatą Prilbę - Złoty Kask miasta Pradubice. - Z firmą One Sport współpracujemy od momentu jej wejścia na scenę światowego żużla. Od wielu lat wspólnie organizowaliśmy Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów - zawsze bezproblemowo i z maksymalnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem wszystkich uczestników. Bieżący rok przyniesie wiele zmian. Takowe będą miały miejsce także odnośnie naszej współpracy. "Wejdziemy" w niej na wyższy poziom. Nasz klub (Zlatá Přilba Pardubice) weźmie udział w organizacji finałowej rundy SEC. Dziękuję za zaufanie i mocno wierzę, że to dobra wiadomość dla wszystkich fanów żużla - powiedział szef czeskiej federacji motocyklowej Petr Moravec.

Terminarz SEC 2022:

02.07.2022 - Rybnik (Polska)

06.08.2022 - Güstrow (Niemcy)

03.09.2022 - Łódź (Polska)

23.09.2022 - Pardubice (Czechy)

Informacja prasowa