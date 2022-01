Kluby Tauron Ligi wkraczają do walki o Puchar Polski siatkarek! Już w 1/8 finału dojdzie do kilku niezwykle interesujących konfrontacji, w hicie tej rundy Developres Bella Dolina Rzeszów zagra z ŁKS Commercecon Łódź. Kiedy zostaną rozegrane mecze? Sprawdź terminarz Tauron Pucharu Polski siatkarek 2022.

W grze o to prestiżowe trofeum pozostało szesnaście klubów: 12 z Tauron Ligi + 4 z eliminacji. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między 26 stycznia i 2 lutego. Zwycięzcy spotkań awansują do ćwierćfinałów, które zaplanowano na 23 lutego. Gra będzie się toczyć o miejsce w Final Four Tauron Pucharu Polski siatkarek im. Andrzeja Niemczyka (26–27 marca 2022).

Już na tym etapie rozgrywek zostanie rozegranych kilka ciekawie zapowiadających się spotkań, z hitem Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź. Niespodziankę spróbują sprawić cztery drużyny z niższych klas rozgrywkowych. Asotra Płomień Sosnowiec zagra z IŁ Capital Legionovią Legionowo, LOS Nowy Dwór Mazowiecki z Energa MKS Kalisz, a Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów podejmie Grot Budowlanych Łódź; trzy drużyny gospodarzy to przedstawiciele 1. ligi. LTS Legionovia Legionowo z 2. ligi zagra natomiast z beniaminkiem Tauron Ligi – UNI Opole. Ciekawostką jest więc obecność w tej stawce dwóch drużyn klubu z Legionowa – LTS Legionovia to rezerwy zespołu z ekstraklasy.

Niestety, pandemia koronawirusa znów namieszała w terminarzu rozgrywek. Najpierw przełożono mecz BKS Bostik Bielsko-Biała – #VolleyWrocław, zaplanowany na piątek 28 stycznia. W innych, niż pierwotnie zakładano terminach zostaną rozegrane również mecze Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów – Grot Budowlani Łódź oraz E.Leclerc Moya Radomka Radom – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, które miały się odbyć 29 stycznia.

Gospodarzami meczów 1/8 finału będą zespoły z niższych klas rozgrywkowych lub wyżej sklasyfikowane w tabeli końcowej sezonu 2020/21.

Terminarz 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarek 2022:

2022-01-26: Asotra Płomień Sosnowiec – IŁ Capital Legionovia Legionowo (środa, godzina 18.30)

2022-01-26: LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Energa MKS Kalisz (środa, godzina 19.00)

2022-01-29: Developres Bella Dolina Rzeszów – ŁKS Commercecon Łódź (sobota, godzina 15.00; transmisja – Polsat Box Go)

2022-01-29: LTS Legionovia Legionowo – UNI Opole (sobota, godzina 15.00)

2022-01-29: Grupa Azoty Chemik Police – Joker Świecie (sobota, godzina 18.00)

2022-02-02: Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów – Grot Budowlani Łódź (środa, godzina 19.00).

2022-02-09: BKS Bostik Bielsko-Biała – #VolleyWrocław (środa, godzina 17.00)

- - - E.Leclerc Moya Radomka Radom – Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz.

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK

RM, Polsat Sport