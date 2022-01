EBL: Świetna ostatnia kwarta Legii Warszawa, GTK Gliwice pokonane

Trochę lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniu Jabariego Hindsa prowadzili czterema punktami. Szybko w Legii zadebiutował Robert Johnson i od razu rozruszał grę gospodarzy w ataku. Po kolejnej trójce Hindsa GTK uciekało jednak aż na osiem punktów! Straty zmniejszali też Strahinja Jovanović i Raymond Cowels, ale po 10 minutach było 20:21. Zaraz na początku drugiej kwarty po zagraniu Jure Skificia ekipa z Warszawy zdobywała przewagę. Gliwiczanie ciągle trzymali się jednak bardzo blisko, co chwilę doprowadzając chociażby do remisu. Po chwili i akcji Robertsa Stumbrisa przyjezdni znowu byli lepsi o sześć punktów. W samej końcówce różnicę zmniejszył jednak Grzegorz Kulka i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 38:40.

W trzeciej kwarcie GTK miało sześć punktów przewagi po akcji 2+1 Kacpra Radwańskiego, ale później do remisu doprowadzał Dariusz Wyka. Legia wracała na prowadzenie po kolejnym zagraniu środkowego, ale tylko na chwilę, bo to przyjezdni dyktowali warunki. Później kluczowe zagranie 2+1 Adama Kempa dało prowadzenie 60:58 dla gospodarzy po 30 minutach gry. W kolejnej części meczu m. in. trzy trójki Łukasza Koszarka znacząco zmieniały sytuację na korzyść drużyny trenera Wojciecha Kamińskiego - po nich miała osiem punktów przewagi. Gliwiczanie nie byli w stanie na to zareagować, a Legia wskoczyła na zupełnie inny poziom gry w ataku. Po trójce Grzegorza Kulki różnica wynosiła już 15 punktów. Ostatecznie wygrała 86:73.

Legia Warszawa - GTK Gliwice 86:73 (20:21, 18:19, 22:18, 26:15)

Legia Warszawa: Robert Johnson 20, Łukasz Koszarek 15, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 9, Jure Skific 9, Adam Kemp 9, Raymond Cowels III 8, Grzegorz Kulka 7, Dariusz Wyka 7, Strahinja Jovanovic 2, Grzegorz Kamiński 0, Benjamin Didier-Urbaniak 0

GTK Gliwice: Jabarie Hinds 21, Kristijan Krajina 16, Kacper Radwański 14, Roberts Stumbris 9, Daniel Gołębiowski 7, Filip Put 4, Aleksander Wiśniewski 2, Damonte Dodd 0

MC, plk.pl