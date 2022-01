Babilon MMA 27: Relacja i wyniki na żywo

Sudolski może mówić o szczęściu i nieszczęściu w jednym. Był już zestawiony z dwoma zawodnikami, ale zarówno Mindaugas Gerve, jak i Giorgi Lobanidze musieli się wycofać. Organizatorzy zdołali jednak znaleźć mu kolejne zastępstwo w osobie doświadczonego Pasternaka, który znany jest z występów m.in. dla One Championship. Walczył nawet o pas mistrzowski, jednak przegrał przez poddanie z Rogerem Gracie'em.



Zobacz także: Karta walk Babilon MMA 27

Sudolski wraca do klatki po porażce w Dana White Contender Series z Igorem Poteryą. Miał być kontrakt z UFC, ale Polak na razie musi skupić się na odbudowaniu swojej serii. To była jego pierwsza porażka w karierze. Jak na nią zareaguje?

W rozpisce znalazło się też miejsce dla innych ciekawych zawodników. Jak spiszą się m.in. Karol Kutyła, Piotr Wróblewski, Przemysław Matuszewski czy Gracjan Wyroślak? Odpowiedź już w piątek!

Karta walk Babilon MMA 27:

Walka w umownym limicie (do 97 kg):

3 x 5 min - Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) vs Michał Pasternak (15-6, 5 KO, 4 SUB)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-2, 2 KO) vs Piotr Wróblewski (5-4, 1 KO, 4 SUB)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr Drozdowski (3-5, 1 KO, 1 SUB) vs Norbert Jabłoński (1-1)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Maciej Smokowski (0-1) vs Łukasz Kulpa (1-2)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Przemysław Matuszewski (2-0, 2 SUB) vs Adam Łazowski (1-6, 1 SUB)

Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (1-0, 1 KO) vs Kamil Krzewina (2-1, 2 SUB)

Walka semi-pro kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Robert Sakowski pokonał jednogłośnie na punkty (2x 29:27, 29:28) Fabiana Łuczaka

Walka semi-pro kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Arkadiusz Kolus pokonał jednogłośnie na punkty (3x 30:27) Macieja Zacholskiego

Transmisja gali Babilon MMA 27 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00). Relacja i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.

