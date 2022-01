Już w najbliższą sobotę w Skierniewicach odbędzie się gala Babilon MMA 27. W walce wieczoru Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) zmierzy się z Michałem Pasternakiem (15-6, 5 KO, 4 SUB). Łącznie na kibiców czeka osiem starć w formule MMA. Transmisja gali Babilon MMA 27 w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Pasternak to trzeci rywal zestawiany z Sudolskim na tę galę. Wcześniej z walki z "Pchełą" wypadli Mindaugas Gerve i Giorgi Lobonidze. Zawodnik Berserkes Team Szczecin wraca do organizacji Babilon MMA po nieudanym występie w Dana White's Contender Series. Sudolski przegrał przez TKO w pierwszej rundzie z Igorem Potierią. To była jego pierwsza zawodowa porażka.

Z kolei Pasternak to doświadczony zawodnik zarówno w MMA, jak i w walkach bez rękawic. W swojej bogatej karierze "Wampir" walczył m.in. dla organizacji ONE. O starciu z Sudolskim dowiedział się z niewielkim wyprzedzeniem, aczkolwiek nie należy stawiać go na straconej pozycji.

Ponadto na gali zobaczymy m.in. ciekawie zapowiadający się pojedynek w podwyższonym limicie kategorii piórkowej. Rękawice skrzyżują Karol Kutyła (5-2, 2 KO) i Piotr Wróblewski (5-4, 1 KO, 4 SUB). Łącznie na kibiców czeka osiem walk w formule MMA - sześć zawodowych i dwie na zasadach semi-pro.

Transmisja gali Babilon MMA 27 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk:

Walka w umownym limicie (do 97 kg):

3 x 5 min - Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) vs Michał Pasternak (15-6, 5 KO, 4 SUB)

Walka w umownym limicie (do 68 kg):

3 x 5 min - Karol Kutyła (5-2, 2 KO) vs Piotr Wróblewski (5-4, 1 KO, 4 SUB)

Walka w kategorii średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Piotr Drozdowski (3-5, 1 KO, 1 SUB) vs Norbert Jabłoński (1-1)

Walka w kategorii ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Maciej Smokowski (0-1) vs Łukasz Kulpa (1-2)

Walka w kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 5 min - Przemysław Matuszewski (2-0, 2 SUB) vs Adam Łazowski (1-6, 1 SUB)



Walka w kategorii lekkiej (do 70 kg):

3 x 5 min - Gracjan Wyroślak (1-0, 1 KO) vs Kamil Krzewina (2-1, 2 SUB)

Walka semi-pro kategorii piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min - Robert Sakowski vs Fabian Łuczak

Walka semi-pro kategorii półśredniej (do 77 kg):

3 x 3 min - Arkadiusz Kolus vs Maciej Zacholski

mtu, Polsat Sport