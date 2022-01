Przypomnijmy - w półfinałowym starciu Świątek musiała uznać wyższość Danielle Collins w dwóch setach i nie zdołała wywalczyć awansu do swojego kolejnego wielkoszlemowego finału. Jak przyznała najlepsza polska tenisistka w rozmowie z portalem sport.pl, po półfinałowym meczu napisał do niej Nadal, gratulując jej dobrego występu w całym turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Rafael Nadal w finale i o krok od 21. tytułu wielkoszlemowego



- On mnie bardzo inspiruje. A w ogóle to napisał do mnie po moim półfinale i to jest jedna z rzeczy, dzięki którym nie byłam zła po przegranym meczu! Ta wiadomość naprawdę mnie uskrzydliła. Wszystkich szczegółów nie zdradzę, ale Rafa podkreślił, że zagrałam świetny turniej, że mam super początek sezonu i żebym się skupiła na kolejnych krokach, bo idę w dobrą stronę i bardzo fajnie to wygląda - zdradziła.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Iga Świątek (@iga.swiatek)

Nadal w piątek wygrał swój półfinałowy mecz Australian Open, jeśli chodzi o zmagania mężczyzn. Hiszpan pokonał w czterech setach Matteo Berrettiniego z Włoch. W finale legendarny tenisista zmierzy się z Daniiłem Miedwiediewem.

BS, Polsat Sport