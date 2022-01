ACF Fiorentina ogłosiła pozyskanie Arthura Cabrala z FC Basel. Brazylijczyk ma zastąpić w klubie z Florencji sprzedanego do Juventusu Dusana Vlahovicia. Tym samym Krzysztof Piątek zyskał nowego konkurenta do gry w wyjściowym składzie "Violi".

23-latek zdobył 65 bramek w 106 meczach w barwach ekipy z Bazylei. Tylko w tym sezonie zaliczył 14 trafień w 18 występach w lidze szwajcarskiej. W Fiorentinie otrzymał numer 9, a zatem ten sam, z którym grał Vlahović.

Przypomnijmy, że 8 stycznia do zespołu "Violi" na zasadzie wypożyczenia z Herthy Berlin dołączył Piątek. Polski napastnik miał stanowić zabezpieczenie na wypadek odejścia Vlahovicia. Serb opuścił Artemio Franchi, a mimo to Fiorentina zdecydowała się na pozyskanie jeszcze jednego napastnika. Cabral podpisał umowę z nowym klubem do końca czerwca 2026 roku.

Co ciekawe, w gronie kandydatów do zastąpienia Vlahovicia w zespole z Florencji wymieniany był Arkadiusz Milik. 27-latek ostatecznie jednak pozostał w Olympique Marsylia.

Fiorentina zajmuje siódme miejsce w tabeli Serie A. Oprócz Piątka w barwach "Violi" występuje Bartłomiej Drągowski.

mtu, Polsat Sport