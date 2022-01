Finał ME w piłce ręcznej 2022: Hiszpania - Szwecja. Relacja i wynik na żywo

Czas na finał ME w piłce ręcznej 2022: Hiszpania - Szwecja. Obydwie reprezentacje sprawiły niespodzianki w półfinałach i powalczą w Budapeszcie o złoto. Relacja i wynik na żywo z finału ME w piłce ręcznej 2022: Hiszpania - Szwecja od 18:00 na Polsatsport.pl.

Hiszpania i Szwecja mierzyły się już w ME w piłce ręcznej 2022 w pierwszej fazie grupowej. Wtedy górą byli Hiszpanie, którzy wygrali 32:28. Bohaterem ekipy z Półwyspu Iberyjskiego był Angel Fernandez, który zdobył osiem bramek. Hiszpania zakończyła pierwszą rundę z kompletem punktów i pewnie kroczyła do półfinału. Co prawda na drodze do najlepszej czwórki stanęli Norwegowie, którzy wygrali z ekipą aktualnych mistrzów Europy, ale Hiszpanie przypieczętowali awans do 1/2 finału wygraną z Polską.

W półfinale ekipa trenera Ribery niespodziewanie ograła reprezentację Danii. Fantastycznie w bramce spisywał się Gonzalo Perez de Vargas, a 11 bramek zdobył Aleix Gomez. Świetna druga połowa pozwoliła na ogranie Duńczyków, którym nie pomogła dobra skuteczność Mikkela Hansena. Hiszpania zameldowała się w finale.

Drugi półfinał Hiszpanie mogli już oglądać przed telewizorami z popcornem w dłoniach. Musieli się świetnie bawić, bo reprezentacje Szwecji oraz Francji stworzyły doskonałe widowisko. Ostatecznie do decydującego meczu awansowali starzy znajomi - Szwedzi - którym pomogła doskonała dyspozycja w bramce Andreasa Palicki. Bramkarz Szwedów sam dołożył trzy trafienia, a 9 bramek rzucił Jim Gottfridson. Jego postawa może być kluczem do sukcesu Szwecji w finale ME.

psl, Polsat Sport