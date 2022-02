Trefl Gdańsk wygrał z GKS Katowice 3:1 w ćwierćfinale Tauron Pucharu Polski siatkarzy. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego jako pierwsi zameldowali się w finałowej czwórce. Turniej Final Four ma zostać rozegrany w dniach 26–27 lutego w hali Orbita we Wrocławiu.

Siatkarze Trefla udanie rozpoczęli to spotkanie (6:2), ale gra szybko się wyrównała (7:7). Przez dłuższy czas żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi. Dopiero w końcówce znów odskoczyli gdańszczanie (22:19). Gospodarze mieli przewagę w ataku, a w końcówce dobrze grali środkiem. Właśnie dwa uderzenia Bartłomieja Mordyla ze środka przyniosły im ostatnie punkty (25:21).

Druga odsłona to również dobry początek gospodarzy. Katowiczanie ruszyli do odrabiania strat i złapali punktowy kontakt (12:11). Przez pewien czas obie ekipy grały na styku, a kluczowa okazała się seria trzech wygranych akcji przez siatkarzy Trefla od stanu 18:17 do 21:17. To pozwoliło im kontrolować sytuację w końcówce. Asa dołożył jeszcze Moritz Reichert, piłkę setową wywalczył Bartłomiej Lipiński, a wynik na 25:20 ustalił Mordyl.

W trzecim secie role się odwróciły. Co prawda znów dobrze rozpoczęli gdańszczanie (7:4), ale szybko inicjatywę przejęli przyjezdni (8:9). W środkowej części seta uzyskali wyraźną przewagę – po asie serwisowym Jakuba Jarosza było 11:16. Gospodarze notowali słabsze fragmenty, gorzej prezentowali się w polu zagrywki i w ataku. Gonzalo Quiroga wywalczył piłkę setową, a Jarosz zdobył brakujący punkt (20:25).

Wydawało się, że siatkarze GKS wrócili do gry w tym meczu, ale czwarta partia rozwiała wszelkie wątpliwości. Po dobrym otwarciu Trefla (5:1), katowiczanie próbowali jeszcze nawiązać walkę. W środkowej części seta gospodarze zaczęli nadawać ton wydarzeniom na parkiecie i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Przypieczętowała je przestrzelona zagrywka rywali (25:17).

TAAAK JEEEST! MELDUJEMY SIĘ W FINAL FOUR PUCHARU POLSKI! 🔥🔥 Wygrywając z 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:17) z @GKSSiatkowka, awansujemy do finałowego turnieju we Wrocławiu👏 MVP spotkania został Lukas Kampa💪🦁 Brawo, Lukas! Brawo, drużyna! 🔥 pic.twitter.com/qnjTIS92Fv — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) February 1, 2022

Najwięcej punktów: Bartłomiej Lipiński (20), Moritz Reichert (16), Mariusz Wlazły (16), Karol Urbanowicz (12), Bartłomiej Mordyl (11) – Trefl; Tomas Rousseaux (18), Gonzalo Quiroga (16), Jakub Jarosz (10) – GKS. MVP: Lukas Kampa.

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego jako pierwsi wywalczyli awans do turnieju Final Four. Zostanie on rozegrany w dniach 26–27 lutego w hali Orbita we Wrocławiu. Półfinałowym rywalem Trefla będzie zwycięzca meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Stal Nysa.

Trefl Gdańsk – GKS Katowice 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:17)

Trefl: Lukas Kampa, Bartłomiej Lipiński, Moritz Reichert, Bartłomiej Mordyl, Karol Urbanowicz, Mariusz Wlazły – Maciej Olenderek (libero) oraz Dawid Pruszkowski (libero), Łukasz Kozub, Patryk Łaba, Kewin Sasak. Trener: Michał Winiarski.

GKS: Gonzalo Quiroga, Piotr Hain, Micah Ma'a, Tomas Rousseaux, Marcin Kania, Jakub Jarosz – Bartosz Mariański (libero) oraz Dawid Ogórek (libero), Damian Domagała, Jakub Lewandowski, Jakub Nowosielski. Trener: Grzegorz Słaby.

Terminarz i wyniki meczów ćwierćfinałowych Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2022:

2022-02-01: Trefl Gdańsk – GKS Katowice 3:1 (25:21, 25:20, 20:25, 25:17)

2022-02-02: Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie (środa, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-23: Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa (środa)

2022-02-23: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Stal Nysa (środa, godzina 20.30)

RM, Polsat Sport