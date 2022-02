Krychowiak zauważył, że w kadrze zaczęło dziać się coś dziwnego już przed listopadowym zgrupowaniem w Hiszpanii. Wspominał, jak portugalski szkoleniowiec nie pojawił się na jednym z obiadów. Okazało się, że w tym czasie Sousa był zajęty jakąś rozmową. Dla Krychowiaka oznaczało to brak szacunku dla drużyny. Pomocnik dosadnie skomentował odejście byłego selekcjonera.

- Sposób, w jaki to wszystko się potoczyło, określę jednym słowem: wstyd. Występy w reprezentacji czy jej prowadzenie to ogromny przywilej i duma. Usłyszałem tłumaczenie, że podjął pracę w jednym z lepszych klubów świata. Zabolały mnie te słowa, bo Polska to kraj z piękną historią, wybitnymi piłkarzami i ogromną szansą na wyjazd na mundial - najbardziej prestiżowy turniej. Może gdyby chciała go Barcelona czy Real... Zachowanie pokazało tylko poziom tego człowieka - stwierdził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Przez ponad miesiąc Cezary Kulesza nie przedstawił nowego selekcjonera. W ostatni dzień stycznia 2022 roku ogłoszono, że ster w drużynie narodowej przejmie Czesław Michniewicz. Krychowiak pogratulował byłemu trenerowi Legii Warszawa nominacji, jak również krótko podsumował wybór, jakiego dokonał prezes PZPN.

- Nigdy razem nie pracowaliśmy, nie znamy się, więc trudno mi cokolwiek komentować. Łatwiej będzie coś powiedzieć po pierwszym spotkaniu, paru treningach czy choćby rozmowie telefonicznej - ocenił doświadczony piłkarz.

Najbliższy mecz Biało-Czerwoni rozegrają z Rosją na wyjeździe. Będzie to spotkanie barażowe eliminacji do mistrzostw świata w Katarze.

AA, Polsat Sport