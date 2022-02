Nieoczekiwana zamiana w PlusLidze. Błyskawiczna reakcja Trefla

Jastrzębski Węgiel o zakażeniach koronawirusem poinformował 28 stycznia. Ponieważ w grupie zawodników, którzy otrzymali dodatnie wyniki testów jest dwóch rozgrywających, jastrzębianie nie mają możliwości rozgrywania najbliższych meczów. Trefl Gdańsk, gdy tylko pojawiło się ryzyko, że mistrz Polski nie będzie mógł przyjechać 6 lutego do Ergo Areny, zaczął pracować nad innym rozwiązaniem.

Ponieważ we wtorek podano informację, że odwołany został zaplanowany na 5 lutego mecz Asseco Resovii z Grupą Azoty ZAKSĄ z powodu sytuacji epidemicznej w drużynie z Kędzierzyna-Koźla, szybko podjęte zostały działania, by w niedzielę 6 lutego o godz. 14:45 podjąć w Ergo Arenie rzeszowian, rozgrywając awansem spotkanie, które pierwotnie planowane było na 13 marca.

- Sytuacja epidemiologiczna cały czas wymaga od nas reagowania na bieżąco i wprowadzania wielu zmian w terminarzu całej PlusLigi. Nam do tej pory udało się rozegrać wszystkie mecze zgodnie z planem, ale wiemy już, że na pewno nie pojedziemy do Kędzierzyna-Koźla w pierwotnie zakładanym terminie 13 lutego, ponieważ ZAKSA dzień wcześniej będzie grać na wyjeździe zaległy mecz Ligi Mistrzów. Odwołanie niedzielnego meczu z Jastrzębskim Węglem powodowałoby więc prawie trzytygodniową przerwę w grze. Bardzo się cieszymy, że szybko udało się wprowadzić plan B i do Gdańska przyjedzie Asseco Resovia Rzeszów - mówi Dariusz Gadomski.

Prezes Trefla dodaje: - To także dla nas bardzo ważne z uwagi na naszych kibiców, którzy już zakupili bilety na niedzielne spotkanie. Myślę, że dla wszystkich jest to najlepsze, możliwe rozwiązanie, że w tym samym terminie – 6 lutego o godz. 14:45 – rozegramy mecz z innym topowym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że wszyscy fani, którzy planowali spędzić niedzielę z siatkarskimi emocjami, bez zmian będą nas wspierać z trybun Ergo Areny. Bardzo dziękujemy Asseco Resovii Rzeszów oraz Polskiej Lidze Siatkówki za wspólne, szybkie działanie – mówi Gadomski.

psl, treflgdansk.pl