Asseco Resovia w pierwszym pucharowym spotkaniu pokonała KPS Siedlce 3:0. W 1/8 finału ekipa z województwa podkarpackiego trafiła na PGE Skrę Bełchatów i wygrała klasyk 3:1. Z kolei zawiercianie trafiali do tej pory na pierwszoligowe zespoły. W 1/16 finału pokonali MKS Będzin 3:0, a w kolejnym etapie rozgrywek zwyciężyli 3:0 z Polskim Cukrem Avią Świdnik.

Los połączył obie ekipy w 1/4 finału, a mecz zaplanowano na 2 lutego. Zawiercianie starali się o przełożenie spotkania pucharowego ze względu na zakażenia koronawirusem, ale ich wniosek został odrzucony przez klub z województwa podkarpackiego. Dlatego Jurajscy Rycerze musieli udać się w podróż do Rzeszowa bez dwóch nominalnych rozgrywających. Do grona nieobecnych dołączył również Dawid Konarski.

"Maxi Cavanna i Dawid Konarski zostali odizolowani od zespołu i pozostali w Zawierciu. Wszyscy przedstawiciele drużyny, którzy udali się do Rzeszowa, zostali dwukrotnie przetestowani pod kątem COVID-19, a wszystkie testy dały wynik negatywny." - czytamy na oficjalnej stronie ekipy z Zawiercia.

W związku z nieobecnością rozgrywających na tej pozycji ponownie może wystąpić nominalny przyjmujący Uros Kovacević. - Niestety nie możemy grać tak, jak byśmy chcieli i tak, jak potrafimy. Wypadli nam nasi rozgrywający i to jest bardzo dziwna sytuacja dla nas wszystkich. Tak jak mówiłem, to jest tylko jedno spotkanie. To nie tak jak w play-offach, gdzie gralibyśmy trzy mecze przeciwko nim i pewnie w obecnej sytuacji byśmy przegrali. A jeden mecz? Kto wie, co się stanie - mówi przed spotkaniem Serb.

Turniej Final Four siatkarskiego Pucharu Polski odbędzie się w dniach 26-27 lutego we Wrocławiu.

Relacja i wynik na żywo z meczu Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie od 20:30.

psl, Polsat Sport