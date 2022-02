- Jeżeli chce śledztwa, w sprawie tych oskarżeń, to oczywiście ją poprzemy, ale to musi być jej decyzja, to jej życie, to jej oskarżenia - powiedział Thomas Bach podczas konferencji prasowej w przeddzień ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich Pekin 2022.

Prezydent MKOl potwierdził również, że zamierza spotkać się osobiście, nie podając daty, z tenisistką.

- To nie tylko znak szacunku, to konieczność, aby wysłuchać ją i wiedzieć, jak widzi tę sytuację. To właśnie staramy się odkrywać krok po kroku - dodał.

Szef MKOl rozmawiał już online z Peng Shuai.

- Te wideokonferencje nie zastąpią bezpośrednich spotkań. Wiemy, że mieszka w Pekinie, wskazała, że ma pełną swobodę poruszania się i spędza czas z rodziną i przyjaciółmi – podkreślił Bach.

Na początku listopada ub.r. Peng Shuai oskarżyła byłego wicepremiera Chin o zmuszanie jej do seksu podczas trwającego kilka lat związku. Po tym, jak te komentarze na portalach społecznościowych szybko zniknęły z chińskiego Internetu, wywołało to duże zaniepokojenie w świecie tenisa. Zawodniczka później publicznie wycofała się z tych oskarżeń. Nie wiadomo tylko czy zrobiła to dobrowolnie czy była do tego przymuszana.

Organizacja WTA, która na początku grudnia ogłosiła, że zawiesza turnieje w Chinach z powodu obaw związanych z traktowaniem Peng i bezpieczeństwem innych graczy, wezwała do przeprowadzenia dochodzenia.

Od tego czasu zawodniczka pojawiała się w filmach pokazujących, jak uczestniczy w wydarzeniach sportowych, nie łagodząc obaw o jej pełną swobodę ruchów.

Shuai Peng jest triumfatorką 23 turniejów WTA w grze podwójnej, w tym wielkoszlemowych French Open i Wimbledonu. Dwa tytuły wywalczyła także w grze pojedynczej.

AA, PAP