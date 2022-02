Puchar Narodów Afryki: Egipt w finale! Przesądziły rzuty karne

Po raz drugi w tej edycji dopiero seria rzutów karnych dała awans Egiptowi. Poprzednio zdarzyło się to w 1/8 finału, gdy również przez 120 minut nie padła żadna bramka, a ostatecznie zespół ten pokonał Wybrzeże Kości Słoniowej 5-4. Wówczas zwycięstwo przypieczętował Mohamed Salah. W czwartek gwiazdor Liverpoolu i konkurent Roberta Lewandowskiego w finale plebiscytu FIFA na Piłkarza Roku 2021 nie musiał już brać udziału w tej części spotkania, bo jego losy zostały rozstrzygnięte wcześniej.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Narodów Afryki. Sędzia dwa razy zakończył mecz przed upływem regulaminowego czasu

W reprezentacji Kamerunu "jedenastkę" wykorzystał tylko w pierwszej serii Vincent Aboubakar. Trzem jego kolejnym kolegom z kadry nie udało się to już. Dwie efektowne interwencje zanotował przy tej okazji golkiper Mohamed Abou Gabal. Mający do tego momentu stuprocentową skuteczność "Faraonowie" mogli rozpocząć wtedy już świętowanie awansu do finału.

We wszystkich trzech spotkaniach fazy pucharowej nie zdołali oni rozstrzygnąć pojedynku na swoją korzyść po 90 minutach. W ćwierćfinale oprawili Maroko po dogrywce (2:1).

W finale będą musieli sobie radzić bez trenera Carlosa Queiroza. Portugalczyk pod koniec drugiej połowy pojedynku dostał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę.

Egipt triumfował w PNA siedmiokrotnie i jest pod tym względem rekordzistą. Ostatnio dokonał tego w 2010 roku, wówczas jeszcze bez 29-letniego Salaha w kadrze.

Senegal awans wywalczył w środę, pokonując Burkina Faso 3:1. W decydującym meczu tych rozgrywek wystąpi po raz drugi z rzędu - w 2019 roku przegrał z Algierią.

Finał zaplanowano na niedzielę, a mecz o trzecie miejsce odbędzie się dzień wcześniej. Oba spotkania zostaną rozegrane w Jaunde, ale na różnych stadionach.

MC, PAP