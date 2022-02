ATP w Pune: Kamil Majchrzak - Emil Ruusuvuori. Transmisja TV i stream online

W światowym rankingu Majchrzak zajmuje 95. miejsce, a Musetti 66. Utalentowany 19-letni Włoch w ubiegłym sezonie dotarł do czwartej rundy French Open. Majchrzak grał z nim po raz pierwszy w karierze.

"Cieszę się, że osiągam coraz lepsze wyniki i poprawiam szybko swój ranking. To są powody do radości, a przy tym gram dobry tenis, z którego mogę być naprawdę zadowolony. Po raz pierwszy zagram w półfinale turnieju ATP i się z tego bardzo cieszę, ale to też jest dopiero półfinał. Wiadomo, że każdy startuje w turnieju po to, żeby odnieść w nim zwycięstwo, a do tego jeszcze muszę wygrać tu dwa mecze" - powiedział Majchrzak, cytowany w komunikacie Polskiego Związku Tenisowego.

Dzięki dobrej postawie w Indiach Majchrzak ma szansę na spory awans w rankingu. Do tej pory najwyżej sklasyfikowany był na 83. miejscu - we wrześniu 2019 roku.

"Przed tym sezonem ze sztabem trenerskim wskazaliśmy najważniejsze cele. Przede wszystkim był nim powrót do Top 100 rankingu ATP i w poniedziałek mi się to udało, a teraz powinienem wskoczyć do ósmej dziesiątki. To ważne, bo wyższy ranking może mi dać miejsca w głównych drabinkach bez konieczności gry w eliminacjach. Ale też zapewni prawo gry we wszystkich imprezach Wielkiego Szlema, a to był drugi cel na ten rok, który już teraz udaje mi się realizować. Bardzo chciałbym też w tym sezonie zdobyć pierwszy tytuł w turnieju ATP Tour, ale na razie może nie zapeszajmy" – dodał 26-letni piotrkowianin.

Z 87. obecnie w rankingu Ruusuvuorim Majchrzak grał wcześniej raz - uległ mu w czterech setach w pierwszej rundzie ubiegłorocznego wielkoszlemowego US Open.

Transmisja TV i stream online półfinału Majchrzak - Ruusuvuori w sobotę od 11:00 w Polsacie Sport Extra i Polsacie Box Go.

psl, PAP, Polsat Sport