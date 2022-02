Kamil Majchrzak zmierzy się z Włochem Lorenzo Musettim w ćwierćfinale turnieju ATP w Pune w Indiach. Dla Polaka to dopiero drugi występ w 1/4 finału turnieju tej rangi. Relacja i wynik na żywo z meczu Kamil Majchrzak - Lorenzo Musetti od 08:30 na Polsatsport.pl.

W drugiej rundzie turnieju tenisistów na twardych kortach w Pune Majchrzak zwyciężył 6:3, 7:6 (9-7) Francuza Quentina Halysa. Tym samym awansował do ćwierćfinału, a jego kolejnego rywala wyłonił mecz pomiędzy Włochem Lorenzo Musettim a Australijczykiem Aleksandarem Vukicem. Gorą po trzysetowym boju był Musetti i to on zagra z Polakiem o półfinał.

- Musetti miał nieudaną drugą część poprzedniego sezonu. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest fantastycznym tenisistą - przypomina Polak, dla którego będzie to dopiero pierwsze spotkanie z Włochem.

Ostatnie tygodnie są wyśmienite w wykonaniu Majchrzaka, który w 2022 roku wygrał 6 i przegrał tylko 1 spotkanie - w drugiej rundzie Australian Open. Z kolei Musetti pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem już po napotkaniu pierwszej przeszkody w postaci Alexa de Minaura.

Dla Polaka mecz z Musettim to dopiero drugi występ w 1/4 finału turnieju ATP tej rangi. Kilka miesięcy temu w Sofii przegrał na tym etapie imprezy w Sofii po trzysetowym boju z Filipem Krajinoviciem. Czy tym razem osiągnie życiowy sukces i awansuje do półfinału?

psl, Polsat Sport