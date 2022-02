Iwanow: Ekstraklasa zacznie się z wysokiego „C”... w dolnych rejonach tabeli

„Kownaś” to przecież uczestnik zarówno ostatnich mistrzostw świata jak i Europy, mimo że jego kariera stanęła jakby w miejscu, a nawet być może jest na biegu wstecznym. Nowy-stary napastnik Piasta to ex-król strzelców ligi, który zapisał swą kartę na Zachodzie, głównie w kopenhaskim Broendby. O Nowaku mówiło się, że to pod jego wodzą Lechia grała najlepszą piłkę w historii. A „Vuko” i Latal mają na swoim szkoleniowym koncie mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski. Choć teraz mają przed sobą zupełnie inne zadania. Szkoda, że Ekstraklasę opuszczają Kacper Kozłowski, Jesus Jimenez oraz prawdopodobnie Luqinhas. Ale kilka ruchów – także tych „ławkowych” – może robić wrażenie.

Najlepiej dla polskiej piłki byłoby, by po tytuł sięgnął poznański Lech. Drużyna jest wreszcie tak sformatowana, że nie powinniśmy drżeć o jej los w eliminacjach do europejskich rozgrywek, a także mieć obaw, że nie połączy tego z odwiecznym problemem jednoczesnego dobrego wyniku także w krajowych zmaganiach. Sam Maciej Skorża przeżywał już to, co nie tak dawno przydarzyło się Czesławowi Michniewiczowi.

Ostatni tytuł „Kolejorza” w 2015 roku poparty był awansem do grupy Ligi Europy i jednoczesnym szorowaniem po dnie tabeli Ekstraklasy, dlatego jesienią zespół przejęty został przez Jana Urbana. Dziś Wielkopolsce podobny scenariusz nie grozi. Pogoń i Raków nie dysponują takim potencjałem sportowym więc mimo olbrzymich aspiracji pozostanie im walka o podział pozostałych miejsc na podium.

Frapująco zapowiada się rywalizacja o czwartą lokatę, która może dać ostatnie miejsce w kwalifikacjach do Conference League. Dziś tuż za podium są Radomiak i Lechia. Tego pierwszego oglądałem jesienią z zapartym tchem i zachwytem, bo ten „projekt” na boisku imponował mi pomysłem i jego doskonałą realizacją. Ale spokojnie: na Europę beniaminkowi jest odrobinę za wcześnie. Najbardziej życzyłbym jej dwóm górnośląskim klubom prowadzonym przez byłego i … niedoszłego selekcjonera reprezentacji Polski.

Problem polega na tym, że Piast Waldemara Fornalika jest … dwunasty, Górnik Jana Urbana co prawda siódmy, ale też z dużą stratą do czołówki, a co gorsza odejście Jimeneza poważnie ogranicza szanse na jej odrobienie. Jest jeszcze opcja „najkrótszej drogi” czyli ścieżki przez Puchar Polski. Tyle tylko, że te dwa zespoły wpadły na siebie się już w 1/8 finału i tę zaległość z ubiegłego roku „odpracują” 9 lutego, między pierwszą, a drugą kolejką po wznowieniu ligi.

Spadkowiczów podobno wszyscy już wskazali. Bruk Bet Termalica, Warta Poznań i Górnik Łęczna mają mieć najbliżej do 1.Ligi ale wcale nie spałbym spokojnie gdybym był kibicem krakowskiej Wisły, która wyraźnie nie jest produktem skończonym. Uzupełniła budżet sprzedażą Yeboaha i El Mahdiouiego, ale, co zrozumiałe, nie poprawiła przez to jakości zespołu. I co najbardziej pikantne: karty w walce o utrzymanie będzie rozdawać … Legia Warszawa, która – nomen omen – też przecież na razie jest w nią zaangażowana.

Wystarczy rzut oka na kalendarz pierwszych gier stołecznej ekipy. Najpierw Lubin i rywalizacja z Zagłębiem, które też jeszcze nie czuje komfortu bezpieczeństwa. Potem na Łazienkowską przyjeżdża Warta, kilka dni później odrabianie zaległości w Niecieczy, klasyk z Wisłą Kraków w stolicy, a w marcu wyprawa do Łęcznej i znowu Bruk Bet, tym razem już ten zgodny z planem. Liga zacznie się naprawdę z wysokiego „C”. Mimo, że głównie w jej dolnych rejonach.