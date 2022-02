Który z polskich siatkarzy, występujący na co dzień na innej pozycji, mógłby awaryjnie zagrać jako rozgrywający? W odpowiedzi na to pytanie, Wojciech Drzyzga - przed laty rozgrywający reprezentacji Polski - wymienił dwóch zawodników. Obaj, podobnie jak Kovacević, występują na przyjęciu.

Zobacz także: Niecodzienna sytuacja w PlusLidze! Słynny siatkarz został MVP, choć... nie grał na swojej pozycji

– Ja stawiam na Olka Śliwkę. Myślę, że on mógłby poprowadzić grę. Michał Kubiak też by dał radę – stwierdził.

Historia Kovacevicia, który jako rozgrywający został wybrany MVP spotkania Cuprum Lubin – Aluron CMC Warta Zawiercie (2:3), rozbudziła wyobraźnię kibiców. Ekspert Polsatu Sport zaznaczył jednak, że była to sytuacja wyjątkowa i nie powinna zbyt często zdarzać się w profesjonalnej siatkówce.

– To jest duże wyzwanie dla każdego zawodnika, bo nie jest to pozycja, w której łatwo da się prowadzić grę. Uros Kovacević też nie próbował nagle być wielkim rozgrywaczem. Przede wszystkim chciał być bardzo staranny i dokładny i tu wychodziła jego technika. To, że ma twardy charakter i żyłkę do gry, więc zagrał sobie kilka krótkich, parę razy spróbował coś więcej, niż mógł. Wiadomo jednak, że jest to jednak karykatura całej zabawy. Dla zespołu to jest strasznie trudne, choć widziałem, że w Lubinie to oni wyszli z takim napięciem i bardzo pilnowali swoich akcji. Dbali o staranność gry – dodał Drzyzga.

Waszym zdaniem, którzy polscy siatkarze najlepiej odnaleźliby się w takiej niecodziennej sytuacji?



Dyskusja w załączonym materiale wideo:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



RM, Polsat Sport