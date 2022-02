Uros Kovacević trafił do Zawiercia w 2021 roku i jest pierwszym Jurajskim Rycerzem z Serbii. Jego niesamowite umiejętności oraz ekspresja podczas ligowych meczów sprawiły, że błyskawicznie skradł serca kibiców. Przyjmujący (który w ostatnich meczach z konieczności występował jako rozgrywający) przedłużył kontrakt z Aluron CMC Wartą Zawiercie i będziemy mogli oglądać go w zawierciańskim klubie przez kolejne dwa lata.

– Uros postanowił zostać z nami na dwa kolejne lata i to mówi samo za siebie. Wie już, jak klub funkcjonuje od wewnątrz, poznał całą zbudowaną wokół niego społeczność i postanowił, że chce być dalej jej częścią. Wierzy w to, co rok po roku sukcesywnie budujemy. Udowodnił, zwłaszcza w ostatnich meczach, że możemy na niego liczyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Jego duch walki, serce do gry i postawa boiskowa tworzą archetyp Jurajskiego Rycerza – powiedział prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

28-letni Uroš Kovačević ma do tej pory na swoim koncie 17 meczów w PlusLidze. Serbski przyjmujący zdobył w nich 297 punktów, z czego aż 266 atakiem. Dołożył do tego 24 punktowe bloki i 7 asów serwisowych. Te statystyki dają mu obecnie trzecie miejsce w rankingu najlepiej punktujących zawodników ligi oraz pozycję wicelidera rankingu najlepiej atakujących. Zagrał też trzykrotnie w Pucharze Polski i zdobył łącznie 30 punktów.

W 20 rozegranych meczach aż pięciokrotnie był wybierany MVP. Jedną ze statuetek zdobył w ligowym rewanżu z Cuprum Lubin, który był prawdopodobnie najdziwniejszym spotkaniem w jego karierze. Z powodu problemów zdrowotnych Miguela Tavaresa i Maxiego Cavanny wystąpił w roli rozgrywającego i poprowadził swój zespół do wygranej 3:2.

– Naprawdę mi się tutaj podoba. Lubię żyjących tu ludzi, a w szczególności uwielbiam naszych fanów. Przed naszą publicznością gra się świetnie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że mogę to powiedzieć: będę występować przed tymi wspaniałymi kibicami przez kolejne dwa lata – przyznał Uros Kovacević.

Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli PlusLigi. W kolejnym ligowym spotkaniu zmierzą się z Cerrad Enea Czarnymi Radom niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport, aluroncmc.pl