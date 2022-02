Hit w Bełchatowie! Terminarz i plan transmisji 19. kolejki PlusLigi

Dziewiętnastą kolejkę rozpocznie w sobotę starcie PGE Skra Bełchatów – Projekt Warszawa. Konfrontacja czwartej i piątej drużyny w tabeli jest jednym z najciekawszych spotkań tej kolejki, choć oba zespoły miały ostatnio swoje słabsze momenty. W ostatnim meczu w PlusLidze bełchatowianie przegrali 2:3 u siebie z Jastrzębskim Węglem 2:3, później odpadli z Pucharu Polski po porażce 1:3 z Asseco Resovią i męczyli się w pierwszym meczu 1/4 finału Pucharu CEV, wygrywając ostatecznie z CMS Arcada Galati 2:3. Siatkarze ze stolicy nie zdołali jeszcze wrócić do dobrej dyspozycji po koronawirusie i ponieśli porażki w trzech ostatnich meczach. W PlusLidze 1:3 z Grupą Azoty ZAKSA i 0:3 z LUK, a między tymi spotkaniami – 1:3 z Ziraat Bankasi Ankara w Lidze Mistrzów.

Również na sobotę zaplanowano mecz MKS Ślepsk Malow Suwałki – PSG Stal Nysa. Siatkarze z Suwałk wygrali dwa pierwsze mecze pod wodzą nowego trenera Dominika Kwapisiewicza – 3:1 z Cuprum Lubin i 3:0 z Cerrad Enea Czarnymi Radom. Ostatnia w tabeli Stal przegrała pięć ostatnich ligowych meczów, ostatnio z Treflem Gdańsk (0:3). W styczniu zdołała jednak wywalczyć awans do ćwierćfinału Pucharu Polski.

W niedzielnym spotkaniu Aluron CMC Warta Zawiercie – Cerrad Enea Czarni Radom faworytami będą gospodarze. Obie ekipy miały ostatnio swoje problemy. Zawiercianie z rozgrywającymi: kontuzje dwóch zawodników występujących na tej pozycji sprawiły, że za rozegranie zabrał się nominalny przyjmujący Uros Kovacević. Mimo tych problemów udało się wygrać w lidze z Cuprum Lubin (3:2), ale mecz 1/4 finału PP przyniósł porażkę 1:3 z Asseco Resovią. Czarni nie doszli do optymalnej formy po koronawirusie; w dwóch ostatnich ligowych meczach nie ugrali nawet seta (0:3 z Treflem, 0:3 ze Ślepskiem) i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Odpadli też z Pucharu Polski po porażce ze Stalą Nysa.



GKS Katowice – Cuprum Lubin to ostatnia z niedzielnych konfrontacji. Katowiczanie zaliczyli niezbyt udaną wyprawę na północ – przegrali ligowy mecz w Iławie z Indykpolem AZS (2:3), ulegli też w PP Treflowi w Gdańsku (1:3). Powrót do własnej hali będzie okazją do przełamania, bo siatkarze Cuprum też słabiej zaprezentowali się w ostatnich meczach ligowych, w których przegrali 1:3 ze Ślepskiem i 2:3 z Aluronem.

Indykpol AZS Olsztyn – LUK Lublin to mecz zaplanowany na poniedziałek. Siatkarze z Warmii i Mazur trzy ostatnie mecze ligowe kończyli tie-breakami – 3:2 ze Ślepskiem, 2:3 z Aluronem i 3:2 z GKS. Jak będzie tym razem? Ekipa LUK ostatnie pięciosetowe spotkanie rozegrała w listopadzie. W poprzednim ligowym meczu lublinianie wygrali we własnej hali 3:0 z Projektem.

Mecze Asseco Resovia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel zostały przełożone z powodu problemów z koronawirusem w drużynach z Kędzierzyna-Koźla i Jastrzębia-Zdroju. Zamiast tych spotkań, w niedzielę zostanie rozegrane awansem spotkanie z 23. kolejki Trefl Gdańsk – Asseco Resovia.



Terminarz i plan transmisji 19. kolejki PlusLigi:

2022-02-05: PGE Skra Bełchatów – Projekt Warszawa (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-05: MKS Ślepsk Malow Suwałki – PSG Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-06: Aluron CMC Warta Zawiercie – Cerrad Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-06: GKS Katowice – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-02-07: Indykpol AZS Olsztyn – LUK Lublin (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

Mecz Asseco Resovia – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, zaplanowany na sobotę 5 lutego, został przełożony.

Mecz Trefl Gdańsk – Jastrzębski Węgiel, zaplanowany na niedzielę 6 lutego, został przełożony.

Mecz awansem z 23. kolejki PlusLigi:

2022-02-06: Trefl Gdańsk – Asseco Resovia (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport).

