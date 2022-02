Magazyn #7strefa: Transmisja TV oraz stream online - 04.02

Czas na kolejny w tym roku magazyn #7strefa. Tym razem program poprowadzi Krzysztof Wanio, a jego gośćmi będą Dorota Świeniewicz, Wojciech Drzyzga oraz Maciej Jarosz. Transmisja TV i stream online w piątek o 16:00 w Polsacie Sport, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

Za nami ciekawy, choć okrojony pod kątem wydarzeń siatkarskich tydzień. Koronawirus krzyżuje plany wielu zespołom i spowodował między innymi przełożenie spotkań w Tauron Pucharze Polski. Do tej pory awans wywalczyły tylko ekipy Trefla Gdańsk oraz Asseco Resovii. Kto dołączy do grona ekip, które powalczą o trofeum w Final Four w końcówce lutego?

W ostatnich tygodniach nie udało się również rozegrać kilku spotkań ligowych, a także europejskich pucharów. Jeden z nielicznych bojów stoczyli siatkarze PGE Skry, którzy ograli CMS Arcada Galati 3:2 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu CEV. W Lidze Mistrzyń siatkarki Grupy Azoty Chemika Police ograły węgierskie Fatum.

Zarówno Skra, jak i Chemik w lidze na razie muszą ustępować pola rywalom do walki o mistrzostwo Polski. W najbliższym programie porozmawiamy z przedstawicielami liderów PlusLigi oraz Tauron Ligi - grającymi na rozegraniu w Developresie i ZAKSIE - Katarzyną Wenerską oraz Marcinem Januszem. Jakie nastroje panują w Rzeszowie oraz Kędzierzynie-Koźlu?

Krzysztofa Wanio, a także Dorota Świeniewicz, Wojciech Drzyzga oraz Maciej Jarosz porozmawiają o covidowej rzeczywistości w siatkarskim świecie.

psl, Polsat Sport