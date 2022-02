ATP w Pune: Kamil Majchrzak - Emil Ruusuvuori. Relacja i wynik na żywo

Kamil Majchrzak postara się wyśrubować w sobotę najlepszy wynik w dotychczasowej karierze. Polak ma szansę, by po raz pierwszy awansować do finału imprezy rangi ATP, a na jego drodze stanie Fin Emil Ruusuvuori. Relacja i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Emil Ruusuvuori na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak zdążył już osiągnąć w Pune największy sukces w karierze, bowiem w ćwierćfinale turnieju ATP pokonał faworyzowanego, sklasyfikowanego na 66. miejscu w światowym rankingu, Lorenzo Musettiego (6:2, 6:7, 6:4). Jak jednak podkreślił, jego aspiracje są zdecydowanie większe i celem jest zwycięstwo w całym turnieju, a nie sam awans do półfinału, czy finału. Za słowami piotrkowianina przemawia prezentowana przez niego forma - w tym roku 26-latek wygrał 7 spotkań i przegrał tylko 1, w II rundzie wielkoszlemowego Australian Open.

ZOBACZ TAKŻE: ATP w Pune: Kamil Majchrzak - Emil Ruusuvuori. Transmisja TV i stream online

Przed sezonem sztab trenerski Polaka nakreślił mu plan, którego głównym celem był powrót do pierwszej setki rankingu ATP. Po kapitalnym początku roku, już teraz zajmuje on 95. lokatę, a dzięki kapitalnemu wynikowi w Indiach, oczywisty jest fakt, że awansuje jeszcze wyżej. Do tej pory jego najlepszym wynikiem było 83. miejsce.

Przeciwnikiem Majchrzaka będzie sklasyfikowany na 87. miejscu Fin Emil Ruusuvuori, który w ćwierćfinale rozprawił się z Czechem Jirim Veselym. Obaj panowie rywalizowali już wcześniej przy okazji I rundy wielkoszlemowego US Open. Wówczas lepszy był przeciwnik z kraju nordyckiego, który wygrał w czterech setach.

Relacja i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak - Emil Ruusuvuori od godziny 11.00 na Polsatsport.pl.