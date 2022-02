Puchar Narodów Afryki: Burkina Faso – Kamerun. Relacja i wynik na żywo

Burkina Faso – Kamerun to spotkanie o 3. miejsce Pucharu Narodów Afryki. Czy rozczarowani brakiem awansu do finału gospodarze zdołają wywalczyć medal? A może to rywale powtórzą swoje osiągnięcie z PNA 2017? Obie ekipy grały już ze sobą w grupie i górą byli Kameruńczycy. Kiedy mecz? Gdzie? O której godzinie? Relacja na żywo z meczu Burkina Faso – Kamerun na Polsatsport.pl.