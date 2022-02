EBL: Enea Zastal po dogrywce pokonał Legię Warszawa

Spotkanie w Warszawie na początku było bardzo wyrównane i ofensywne. Bardzo dobrze prezentował się Grzegorz Kulka, ale swoimi akcjami odpowiadał m. in. Andrzej Mazurczak. Enea Zastal zaczął przejmować inicjatywę, a po zagraniach Devoe Josepha i Nemanji Nenadicia przewaga tej ekipy wzrosła do 10 punktów. Ostatecznie po 10 minutach było 20:28. Drugą kwartę zielonogórzanie rozpoczęli od serii 7:0. Legia odpowiedziała na to… 10 punktami z rzędu! Po akcji Roberta Johnsona przegrywała już pięcioma punktami. Ostatecznie trójka Raymonda Cowelsa zbliżyła ekipę trenera Wojciecha Kamińskiego do stanu 40:42 na koniec pierwszej połowy.

W trzeciej kwarcie gospodarze dość szybko doprowadzili do wyrównania - było to możliwe dzięki akcji 2+1 Muhammad-Ali Abdur-Rahkmana. Po kilku chwilach przewagę tej ekipie dawał Adam Kemp. Zespół trenera Olivera Vidina starał się reagować trafieniami Krzysztofa Sulimy oraz Jarosława Zyskowskiego, ale to było za mało. Dzięki kolejnej akcji Roberta Johnsona po 30 minutach było 59:55. W kolejnej części meczu po trójce Cowelsa przewaga Legii wzrosła do ośmiu punktów. Enea Zastal zareagował… serią 8:0, a do remisu doprowadził Zyskowski. Spotkanie ponownie zdecydowanie się wyrównało. W samej końcówce dzięki udanej dobitce Nemanji Nenadicia to przyjezdni mieli trzy punkty przewagi. W kolejnej akcji do następnego remisu doprowadził Grzegorz Kulka! Goście nie potrafili na to odpowiedzieć, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry obie drużyny grały nerwowo. Kluczowe akcje należały jednak do Dragana Apicia oraz Andrzeja Mazurczaka. Dzięki tym zawodnikom to Enea Zastal zwyciężył ostatecznie 85:79.

Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra 79:85 po dogrywce (20:28, 20:14, 19:13, 16:20, 4:10)

Legia Warszawa: Raymond Cowels III 18, Grzegorz Kulka 16, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 15, Łukasz Koszarek 10, Robert Johnson 9, Adam Kemp 6, Strahinja Jovanovic 3, Dariusz Wyka 2, Jakub Sadowski 0, Jure Skific 0, Grzegorz Kamiński 0

Enea Zastal BC Zielona Góra: Dragan Apic 20, Jarosław Zyskowski 17, Nemanja Nenadic 13, Andy Mazurczak 11, Devoe Joseph 11, Krzysztof Sulima 6, David Brembly 5, Tony Meier 2, Paul Jackson 0, Przemysław Żołnierewicz 0

MC, plk.pl