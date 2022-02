Brak Maliszewskiej na liście startowej w sobotnich zawodach to spory zawód nie tylko dla zawodniczki i kibiców, ale także dla całej drużyny, która przyleciała do Pekinu. Psycholog sportu skomentowała w Studio Pekin całe wydarzenie.

- Bardzo trudna sytuacja. Sytuacja zaskoczenia dla kibiców, jak i zawodniczki. Ciężko powiedzieć, jak sobie poradzić, bo jest to coś nowego. W psychologii sportu mówi się, że nie ma się co przyjmować, czymś, na co nie ma się wpływu. Oczywiście w tym przypadku tak się nie da. Sytuacja światowego zdrowia wchodzi w sport. Tutaj liczy się duże wsparcie drużyny, która na co dzień pracuje z zawodnikiem. To najlepszy sposób na obudowę - powiedziała Selwant.

- Zastanawiam się, jak to wpłynie na resztę drużyny. Z jednej strony oni mogą wpłynąć pozytywnie na Maliszewską, ale z drugiej oni też są podłamani jej sytuacją. Myślę, że to może oddziaływać na nich negatywnie. Tutaj liczy się trening mentalny i odporność, które zostały wypracowane wcześniej. Ważna jest też sportowa pewność siebie, umiejętność radzenia sobie ze stresem i skupienia się na sobie - zauważyła.

Jak można pomóc zawodniczce, która doznała takiego rozczarowania? Selwant sugeruje, że słuszną drogą jest praca z psychologiem, ale również wyładowanie tego rozczarowania.

- Praca z psychologiem sportu jest jak najbardziej na miejscu. Psychologia ma narzędzia, które mogą zawodniczce pomóc w takiej sytuacji. Myślę, że też takie ludzkie wypłakanie się i puszczenie tych emocji jest równie ważne, by zrobić krok do przodu - dodała.