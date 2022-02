Od pewnego czasu FIFA i Arsene Wenger postulują, by piłkarskie mistrzostwa świata były rozgrywane co dwa lata. Sprawę skomentował prezydent UEFA. Aleksander Ceferin jest przeciwnikiem tej idei.

- Jestem pewien, że mistrzostwa świata nie będą odbywały się co dwa lata. To całkowicie bez sensu - powiedział Słoweniec w rozmowie z "Journal du dimanche".

55-letni działacz zwrócił uwagę na fakt, iż terminarz meczów we współczesnym jest bardzo przeładowany. Organizowanie mundialu co dwa lata spowodowałoby kolejne zagęszczenie piłkarskiego kalendarza.

- Dla mnie to nieprawdopodobne, że federacja piłkarska mogła zaproponować pomysł, by piłkarze, którzy już dzisiaj zmagają się z bardzo napiętym kalendarzem, musieliby każdego lata rozgrywać miesięczny turniej, czy to mundial czy mistrzostwa kontynentalne. Poza tym spowodowałoby powstrzymanie rozwoju kobiecego futbolu - podkreślił.

Przypomnijmy, że rozgrywanie najważniejszej piłkarskiej imprezy na świecie co dwa lata postulowała FIFA. Światowa federacja nawet podzieliła się już pierwszymi pomysłami z tym związanymi. Twarzą przedsięwzięcia został Arsene Wenger - były wieloletni trener Arsenalu, a aktualnie szef globalnego rozwoju piłki nożnej w FIFA.

Obecnie mundiale są rozgrywane co cztery lata. Najbliższy rozpocznie się w listopadzie tego roku w Katarze. Kolejny odbędzie się w 2026 roku, a jego gospodarzami będą USA, Kanada i Meksyk.