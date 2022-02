Pekin 2022: Michal Dolezal uronił łzę. "Wielkie emocje, zwłaszcza po takim sezonie"

Biało-Czerwoni tej zimy wywalczyli miejsce na podium tylko raz - Kamil Stoch był trzeci w grudniowym konkursie w Klingenthal. Jednak od pierwszych treningów w Chinach prezentowali się na tyle lepiej, że odżyły nadzieje, iż włączą się do walki o czołowe lokaty.

- Ten medal jest nie tylko dla Dawida, ale i dla innych zawodników. To bardzo pozytywne, bo przed nami jeszcze duża skocznia i konkurs drużynowy. Kluczowa była cierpliwość i robienie tego, co trzeba cały czas, w takich sytuacjach, kiedy nie idzie. Wielu mówiło, że trzeba coś zmienić, ale teraz się okazało, że wiedzieliśmy, co robimy - podkreślił Dolezal.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Klasyfikacja medalowa

Nie ukrywał, że końcówka drugiej serii była dla niego bardzo stresująca.

- Nerwy były bardzo duże. Na takiej imprezie jako pierwszy trener debiutuję. Wiadomo, że chodzi tylko o pierwsze trzy miejsca. Emocje są duże większe niż w zawodach Pucharu Świata albo innych - przyznał.

Czeski szkoleniowiec na razie nie myśli o swojej przyszłości i pozycji w polskiej reprezentacji.

- Musimy się skoncentrować na tym, co jest tutaj, robić jeszcze więcej, bo wiemy, że nas na to stać. Sezon się jeszcze nie kończy, a co będzie potem - to już nie jest moja decyzja - zakończył.

PN, PAP