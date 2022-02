Ojciec polskiego skoczka zdradził, że wśród osób, wraz z którymi śledził niedzielny konkurs, panowała spora radość już po pierwszej serii z powodu dobrego skoku 31-latka.

- Po pierwszej serii panowała wielka radość z miejsca w czołowej dziesiątce. Wszyscy biliśmy Dawidowi brawo. Ale to, co zrobił w drugiej serii - majsterszyk! Mamy brązowy medal i trzeba się z tego cieszyć - przyznał.

W aktualnie trwającym sezonie Pucharu Świata polscy skoczkowie nie spisują się najlepiej. Ojciec Kubackiego zauważył jednak, że od początku olimpijskich prób widać było, że forma reprezentantów Polski idzie w górę.

- To raczej niespodzianka, zaskoczenie. Dawid jechał przygotowany, jak do całego sezonu. Ale sezon jest trochę niewypałem. Coś nie grało w Pucharze Świata. Na igrzyskach nasi skoczkowie pokazują jednak, że potrafią skakać, co było widać już podczas skoków treningowych. Trzecie miejsce pokazuje, że praca nie poszła na marne i jest to sukces - dodał.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport