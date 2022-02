PlusLiga: GKS Katowice - Cuprum Lubin. Transmisja TV i stream online

Na początku miesiąca GKS Katowice odpadł w ćwierćfinale Pucharu Polski na rzecz Trefla Gdańsk (1:3), jednak jak podkreślił trener drużyny ze Śląska, Grzegorz Słaby, do zrealizowania pozostają inne istotne cele. Głównym z nich jest pozostanie w pierwszej ósemce tabeli, gwarantującej udział w fazie play-off. Jak na razie wszystko wydaje się być na dobrej drodze, bowiem po 17 rozegranych kolejkach jego ekipa zajmuje 8. lokatę, wyprzedzając 9. LUK Lublin o punkt (beniaminek ma jednak rozegrane o jedno spotkanie więcej). Spotkanie z Cuprum rozpoczyna okres sezonu kluczowy dla GieKSy pod względem układu tabeli.

- Jeżeli jesteśmy zdrowi, to gramy świetnie i kontynuujemy to, co udaje nam się wcześniej wypracować na treningach każdego dnia. To się nam opłaci, dlatego jestem pewien, że w meczu z Cuprum będzie po nas widać świeżość i pewność siebie - powiedział przyjmujący gospodarzy Tomas Rousseaux, po przegranym meczu pucharowym w Gdańsku.

Ostatnie spotkanie między ekipami z Katowic i Lubina zakończyło się zwycięstwem drugiej z nich (3:1). GieKSa była jednak wówczas osłabiona po zakażeniach koronawirusem, jakie miały miejsce u kilku kluczowych zawodników. Na korzyść gospodarzy przemawia tym razem fakt, że mecz zostanie rozegrany w ich własnej hali, w której zdobyli w tym sezonie 15 z 21 punktów, ogrywając między innymi takie ekipy, jak Asseco Resovia czy Aluron CMC Warta Zawiercie.

Z kolei "Miedziowi" są z pewnością podrażnieni porażką w ostatniej kolejce właśnie z ekipą z Zawiercia (2:3). Tym bardziej że ze względu na fakt, że przeciwnicy nie mieli w składzie nominalnych rozgrywających i na tej pozycji awaryjnie występował przyjmujący Uros Kovacević.

Transmisja meczu GKS Katowice - Cuprum Lubin od godziny 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Polsat Sport