Hubert Hurkacz wraca na korty po nieudanej przygodzie w Australian Open. W 1/32 finału przegrał z Adrianem Mannarino 0:3, który jest 57. W rankingu ATP. Tym razem jednak zmierzy się z o wiele niżej notowanym rywalem.



Tsonga to tenisista niżej notowany od Hurkacza. 247. Rakieta rankingu ATP przystępuje do pojedynku w Rotterdamie w roli underdoga. Co ciekawe na początku lutego wyeliminował innego Polaka Kacpra Żuka podczas turnieju w Montpellier.



Do tej pory zawodnicy nie mierzyli się ze sobą. Starcie w 1/16 finału ATP w Rotterdamie będzie zatem pierwszym starciem Hurkacza z Francuzem. Wkrótce przekonamy się, czy spełni oczekiwania kibiców i odniesie pewne zwycięstwo.



Relacja i wynik na żywo z meczu Hubert Hurkacz – Jo-Wilfried Tsonga od godziny 19:30 na Polsatsport.pl.