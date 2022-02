Za pośrednictwem Instagrama Karolina Kowalkiewicz (12-7, 1 KO, 2 SUB) poinformowała, iż szykuje się do powrotu do oktagonu UFC. Była pretendentka do tytułu mistrzowskiego będzie chciała wrócić na zwycięskie tory po pięciu porażkach z rzędu.