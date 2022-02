Krzysztof Jotko (23-5, 6 KO, 1 SUB) niedawno podpisał nowy kontrakt z UFC. Wszystko wskazuje na to, że Polak stoczy swoją kolejną walkę już w kwietniu. Jego przeciwnikiem może zostać Chris Weidman (15-6, 6 KO, 4 SUB) - były mistrz UFC w wadze średniej.