Za nami mecze 18. kolejki Serie A siatkarek, w której oglądaliśmy mecz na szczycie z reprezentantkami Polski w składzie. W spotkaniu dwóch czołowych drużyn ligi wystąpiły Magdalena Stysiak (Vero Volley Monza) i Joanna Wołosz (Imoco Conegliano).



Obie drużyny przystąpiły do tego starcia z dużą motywacją i to Imoco prowadziło po pierwszym secie triumfując 25:23. Dalsza część meczu to jednak koncertowa gra Monzy, która wygrała kolejno do 20, 25 i 13. Conegliano, które rzadko przegrywa w jakichkolwiek rozgrywkach, musiało tym razem przełknąć gorycz porażki.

Duże zasługi w zwycięstwie Vero Volley miała atakująca Magdalena Stysiak, która zdobyła 23 punkty, z czego 20 atakiem (53% skuteczności) i 3 zagrywką.



Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza 1:3 (25:23, 20:25, 25:27, 13:25)

PI, Polsat Sport