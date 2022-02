We wtorek Polska zajęła szóste miejsce w olimpijskim konkursie drużyn mieszanych na normalnej skoczni w Zhangjiakou. Wysoka lokata Biało-Czerwonych była zasługą męskiej części ekipy - Stoch uzyskał 99,5 m, a Kubacki - 96. Panie wypadły słabiej - Konderla osiągnęła 75,5 m, a Rajda - 80,5. Dobra forma polskich skoczków to dobry prognostyk przed kolejnym konkursem indywidualnym.



- Dzisiaj najważniejsze było potwierdzenie dobrej dyspozycji Stocha i Kubackiego. Ja przestrzegam przed jedną rzeczą. Czytałem już w gazetach, że Ryoyu Kobayashi ma na pewno drugi złoty medal na dużej skoczni. Pamiętam 1972 rok, gdzie faworytem na dużej skoczni był Yukio Kasaya, a okazało się, że wygrał Wojciech Fortuna – zauważył.



ZOBACZ TAKŻE: Stefan Horngacher: Nie wiem, czy nadal chcę uczestniczyć w tym teatrze





Monika Hojnisz-Staręga zajęła 20. miejsce w biathlonowym biegu na 15 km w igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Dwukrotnie bezbłędnie strzelała w pozycji leżącej i po tej części rywalizacji była ósma. Jednak w każdej z dwóch prób na stojąco popełniła po jednym błędzie, co oznaczało, że do jej czasu biegu dodano dwie karne minuty. To przełożyło się 20. miejsce na mecie, ze stratą 2.42,6 do triumfatorki. Zdaniem Krzysztofa Wyrzykowskiego to nie jest jednak słaby wynik. Można go nazwać wręcz obiecującym.





- Podoba mi się, że co cztery lata biathlon jest pokazywany coraz lepiej. Państwo już wszystko tam widzą, nie potrzeba komentować, co tam się dzieje. Dwudzieste miejsce to jedno z lepszych Moniki Hojnisz. Ja liczę, że w biegu masowym i na dochodzenie ma szansę powalczyć o miejsce w czołówce. Może nawet koło medalu – podsumował.



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MM, Polsat Sport, PAP