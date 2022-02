Stephane Antiga urodził się w 1976 roku pod Paryżem, w mieście Suresnes. Do Polski zawitał po raz pierwszy w 2007 roku, wtedy podpisał kontrakt z PGE Skrą Bełchatów.





Żołto-czarne barwy reprezentował przez cztery lata. Później przeszedł do bydgoskiej Delecty, szybko zatęsknił jednak za Bełchatowem i w 2013 roku wrócił do starej drużyny. Ze Skrą sięgnął po pięć tytułów mistrza kraju, dwa Puchary Polski i tyle samo brązowych medali Ligi Mistrzów (2008, 2010). Zdobył też dwukrotnie srebro podczas klubowych Mistrzostw Świata (2009, 2011). W 2010 roku polscy eksperci uznali, że Stephane Antiga jest najlepszym obcokrajowcem w Plus Lidze.

W przeszłości występował również w lidze francuskiej. Był zawodnikiem klubów Paris UC oraz Paris Volley. We Włoszech reprezentował Bre Banca Lannutti Cuneo, a w Hiszpanii Portol Palma de Mallorca.

Zaraz po zakończeniu kariery zawodniczej skupił się na karierze trenerskiej. Swoją pracę zaczął od trenowania polskiej kadry siatkarzy. Zdobył z reprezentacją złoty medal mistrzostw świata 2014, a następnie brąz Pucharu Świata 2015.





Po rozstaniu z biało-czerwonymi zajął się reprezentacją Kanady. Pracował też w klubie Onico Warszawa, który w sezonie 2018/19 doprowadził do wicemistrzostwa Polski. Kolejnym przystankiem trenera Antigi jest KS DevelopRes Rzeszów, z którym związał się w sezonie 2019/20, zdobywając dotychczas dwa srebrne medale Tauron Ligi oraz Superpuchar Polski. Swoją karierę trenerską na kolejne dwa sezony będzie kontynuował w zespole Rysic, dążąc do osiągnięcia najwyższych celów, czyli zdobycia tytułu mistrza kraju.

