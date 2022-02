Studio Pekin. Eddie "Orzeł" Edwards wspomina barwną karierę

Edwards zdobył popularność na igrzyskach w Calgary w 1988 roku. Był pierwszym skoczkiem narciarskim z Wielkiej Brytanii na arenie międzynarodowej. Zasłynął z bardzo krótkich i nieporadnych skoków, a także z okularów z grubymi szkłami.

- Przyjechałem z Anglii, gdzie nie było śniegu, skoczni, trenerów i sprzętu do uprawiania tej dyscypliny sportu. A startowałem z najlepszymi na świecie! Robiłem co tylko mogłem. Robiłem to, na co pozwalały mi moje umiejętności - powiedział w programie "Studio Pekin".

Od tego czasu skoki narciarskie, a także same igrzyska, przeszły pewną metamorfozę.



- Po Calgary duch olimpijski się trochę zmienił. Stał się bardziej profesjonalny. Standard sportu się podniósł, ale obecnie być może jest zbyt wiele presji na sportowcach. Mimo to zawsze będę wspierał ideę olimpijską - dodał.



Igrzyska olimpijskie w Pekinie są rozgrywane w ścisłym reżimie sanitarnym. Przez koronawirusa fani nie mogą licznie gromadzić się na sportowych arenach, nad czym ubolewa Edwards.

- Ludzie nie mogą się bawić. Kiedy ja uczestniczyłem w igrzyskach, było 80 tysięcy osób na trybunach. Skandowali moje imię. To była dla mnie trampolina! Kiedy nie ma dopingu z trybun, to traci to sens - wyznał gość programu "Studio Pekin".

