Klub Premier League West Ham Londyn ukarał w środę grzywną w wysokości 300 tys. euro swojego piłkarza Kurta Zoumę. To reakcja na opublikowane w sieci nagranie wideo, pokazujące jak Francuz maltretuje swojego kota, co w Anglii wywołało skandal.

W opublikowanym komunikacie londyński klub, którego bramkarzem jest Łukasz Fabiański, zaznaczył, że jest to "kara najwyższa z możliwych". Maksymalna sankcja, jaką klub może nałożyć na gracza, to równowartość dwutygodniowej pensji, co w przypadku 48-krotnego reprezentanta Francji wynosi 300 tys. euro.

"Zawodnik natychmiast zaakceptował grzywnę i poprosił o przekazanie tej kwoty na rzecz organizacji praw zwierząt" - sprecyzował klub.

Jeszcze przed tym komunikatem Królewskie Towarzystwo na Rzecz Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt (RSPCA) zakomunikowało, że dwa koty, które posiada Zouma, zostaną mu zabrane i przekazane do rodziny, u której będą bezpieczne.

BS, PAP